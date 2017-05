Sport Neusorg

21.05.2017

18

0 21.05.201718

Der FC Tirschenreuth spielt um den Aufstieg in die Bezirksliga. Die Kreisstädter beweisen auch am letzten Spieltag in der Kreisliga Süd ihr bärenstarke Verfassung und schlagen die Sportfreunde Kondrau klar mit 3:0. Die SpVgg Wiesau vermeidet derweil den Super-Gau.

Mit dem sechsten Dreier in Serie festigte der FC Tirschenreuth seine Position als stärkste Kreisliga-Mannschaft nach der Winterpause. Als Lohn dürfen die Kreisstädter jetzt in Relegationsspielen um den Aufstieg in die Bezirksliga spielen. Gegen wen es in den Entscheidungsspielen geht, entscheidet sich am Montagabend bei der Auslosung im oberfränkischen Himmelkron. Auf jeden Fall gehen die Tirschenreuther mit jeder Menge Selbstvertrauen in diese Extraschicht.Dagegen hat die SpVgg Wiesau den direkten Abstieg in die Kreisklasse erst einmal vermieden. Nach dem klaren 3:0-Erfolg beim direkten Konkurrenten in Selb-Plößberg/Erkersreuth muss aber auch die Elf von Trainer Benny Lauton eine Ehrenrunde drehen - gemeinsam mit dem ASV Waldsassen, dem ein 1:1 gegen den VfB Arzberg nicht mehr zum Sprung ans rettende Ufer reichte. Dort steht der TSV Waldershof nach dem Heimsieg gegen Schwarzenbach und freut sich auf eine geruhsame Sommerpause.(SG) Selb-P./Erkersr. 0:3 (0:0) SpVgg WiesauTore: 0:1 (57./Foulelfmeter) Daniel Wölfel, 0:2 (65.) Timo Hollmann, 0:3 (69.) Peter Trottmann - SR: Tim Siegler (FC Viktoria Kahl) - Zuschauer: 170 - Gelb-Rot: (93.) Vlastimil Svoboda (SG)(ssp) Die Gäste waren zunächst das deutlich aktivere Team. Gefährlich wurden sie jedoch nur mit Distanzschüssen. Einmal hatten sie richtig Pech, als der Ball ans Lattenkreuz knallte. Mitte der ersten Halbzeit kam die Heimelf besser ins Spiel und auch ihr stand die Latte im Weg. Der zweite Durchgang begann zerfahren, bis in einer wenig gefährlich erscheinenden Situation ein ungestümer Körperkontakt im Sechzehner Leben in die Partie brachte. Den fälligen Strafstoß verwandelten die Wiesauer zur Führung. Danach drängte die SpVgg auf den zweiten Treffer. Der ließ trotz zweier vergebener Großchancen nicht lange auf sich warten. Erneut leistete die einheimische Hintermannschaft Schützenhilfe. Als wenig später Peter Trottmann einen Freistoß vom Strafraumeck sehenswert in den Winkel zirkelte, war die Partie gelaufen. Die Wiesauer hatten sich den Sieg und die Verhinderung des direkten Abstiegs redlich verdient, weil sie mit wesentlich mehr Entschlossenheit in dieses Endspiel gegangen waren.FC Marktleuthen 8:0 (5:0) SG FuchsmühlTore: 1:0, 2:0, 3:0 (6., 18., 21.) Christoph Höppler, 4:0 (23.) Tim Sieber, 5:0 (36.) Dominik Bösel, 6:0 (70.) Rayene Amri, 7:0 (73./Foulelfmeter) Bernd Lackmann, 8:0 (76.) Rayene Amri - SR: Schreiner (Wiesla Hof) - Zuschauer: 130(apö) Die Hausherren hatten zum Saisonfinale gegen das Schlusslicht noch einmal richtig Lust auf viele Tore, verpassten aber vor ordentlicher Kulisse ein zweistelliges Ergebnis. Das wäre leicht möglich gewesen, hätten sich die FCM-Spieler im Gefühl des sicheren Sieges nicht gegenseitig beim Auslassen bester Möglichkeiten übertroffen. Die fairen Gäste wehrten sich nach dem frühen Höppler-Hattrick im Rahmen ihrer Möglichkeiten und bewiesen bis zum Schlusspfiff eine bewundernswerte Moral. Besonders bejubelt wurde von den Einheimischen das 5:0 durch Dominik Bösel. Für den einstigen Torjäger war es das erste Saisontor. Bester Gästeakteur war Torwart Schultes.SV Mitterteich II 3:3 VFC KirchenlamitzTore: 1:0 (8.) Christian Weiss, 1:1 (39.) Fabian Fuhrmann, 2:1 (56.) Daniel Cavelius, 2:2 (60.) Andreas Popp, 2:3 (71.) Johannes Barthold, 3:3 (83.) Daniel Cavelius - SR: Lukas Höhn - Zuschauer: 80 - Gelb-Rot: (84.) Markus Broschik (SVM)In einem unterhaltsamen Kreisligaspiel trennten sich beide Teams mit einem leistungsgerechten Unentschieden. Die Landesliga-Reserve legte ein höllisches Anfangstempo vor und wurde mit dem frühen Führungstreffer durch Weiss belohnt, der nach herrlichem Pass in die Schnittstelle von Seitz eiskalt verwandelte. Aus dem Nichts erzielten die Gäste kurz vor dem Wechsel nach einem unnötigen Ballverlust den Ausgleich. In der zweiten Halbzeit folgte ein offener Schlagabtausch. Chancen auf beiden Seiten fast im Minutentakt und herrliche Treffer waren das Resultat einer Partie ohne taktische Zwänge. Beide Torhüter konnten sich mehrfach auszeichnen. Die letzten Minuten mussten die Stiftländer in Unterzahl überstehen, doch Kirchenlamitz gelang es nicht mehr, daraus Kapital zu schlagen.FC Tirschenreuth 3:0 (1:0) SF KondrauTore: 1:0 (28.) Marian Vaclavik, 2:0 (49.) Florian Trißl, 3:0 (73.) Fabian Büttner - SR: Heinz-Dieter Jahn (SV Holenbrunn) - Zuschauer: 110(wga) Das Spiel um den Relegationsplatz gewannen die Gastgeber verdient. Von Anfang an bestimmten sie das Spielgeschehen und drängten auf eine frühe Führung. Diese verpasste Trißl in der 13. Minute, als er in eine Flanke grätschte und das Tor nur knapp verfehlte. Die Gäste lauerten aus einer vielbeinigen Abwehr heraus auf Konter, wobei Christian Lanz beinahe die Führung erzielte. Nervosität fiel von der Heimmannschaft ab, als nach einer halben Stunde Marian Vaclavik in seinem 500. Spiel für den FC das 1:0 gelang. Mehr Chancen gab es nach der Pause, wobei Trißl den erlösenden zweiten Treffer erzielte. Gästetorwart Markus Härtl verhinderte eine höhere Niederlage. Gegen den Schlenzer von Fabian Büttner zum 3:0-Endstand war er jedoch machtlos. Den Ehrentreffer der Gäste machte kurz vorher Alexander Bauer zunichte, indem er den Ball nach einem Heber von Christian Lanz von der Linie kratzte.ASV Waldsassen 1:1 (1:1) VfB ArzbergTore: 0:1 (13.) Tobias Göcking, 1:1 (35.) Tomas Lacina - SR: Michael Hahn (Trebgast) - Zuschauer: 100 - Gelb-Rot: (80.) Tomas Lacina (ASV)Man merkte den Gastgebern an, dass sie ihre Chance zum direkten Klassenerhalt nutzen wollten. Sie spielten mutig nach vorne, doch die wenigen Möglichkeiten, die sich boten, wurden viel zu überhastet vergeben. Ganz anders die Gäste aus Arzberg: Sie gefielen mit gutem Kombinationsspiel, vor allem in der Offensive. Eine dieser gut herausgespielten Möglichkeiten nutzten sie zum Führungstreffer, als Tobias Göcking nach guter Hereingabe nur noch einzuschieben brauchte. Davon unbeeindruckt suchte der ASV sein Heil weiterhin in der Offensive und wurde in der 35. Minute dafür belohnt, als Tomas Lacina aus halbrechter Position unhaltbar abzog. Im zweiten Durchgang erhöhte der VfB den Druck, doch die heimische Abwehr stand sicher. Gleichzeitig blieben sie im Konterspiel gefährlich. Am Ende reichte es aber nicht. Schließlich blieb es beim gerechten Remis.TSV Waldershof 2:0 (0:0) 1. FC SchwarzenbachTore: 1:0 (77.) Christian Heinrich, 2:0 (82.) Dominik Dotzauer - SR: Michael Zachau (ATS Selbitz) - Zuschauer: 100(uba) Waldershof zeigte sich vor allem in der Defensive hochkonzentriert. Die wenigen Chancen, die man den Gästen gestattete, waren eine sicher Beute des starken Keepers Max Meichner. Zusätzlich hatte man in der ersten Halbzeit mehrere Torchancen, aber auch hier konnte sich der Gästetorwart Johannes Becher unter anderem bei einem Foulelfmeter auszeichnen. Den erlösenden Führungstreffer erzielte Christian Heinrich nach einem langen Flankenball per Kopf. Als kurz darauf Dominik Dotzauer per Freistoß auf 2:0 erhöhte, war man sich sicher, die nötigen Punkte für den Klassenerhalt erreicht zu haben. Nach dem Schlusspfiff war der Jubel bei Spielern und Anhängern riesengroß.TSV Konnersreuth 5:1 (0:0) SV SteinmühleTore: 0:1 (47.) Thomas Faltenbacher, 1:1 (50.) Jonas Lochner, 2:1 (60.) Lukas Scharnagl, 3:1 (64.) Matthias Härtl, 4:1 (72.) Jonas Baumgärtner, 5:1 (74.) Jonas Baumgärtner - SR: Joachim Nürnberger (Köditz) - Zuschauer: 100Die Heimelf übernahm von Beginn an das Kommando. Die Steinmühler konzentrierten sich auf die Defensivarbeit, jedoch konnte die Konnersreuther Elf immer wieder Lücken in der Abwehr der Gäste finden. Lediglich der Torabschluss verhinderte eine Führung der Heimmannschaft. Die gefährlichste Aktion der Gäste war in der ersten Hälfte ein Weitschuss von Faltenbacher. Kurz nach der Halbzeitpause gingen die Gäste nach einer schönen Einzelaktion von Faltenbacher in Führung. Kurze Zeit später glich der TSV nach herrlicher Vorarbeit von Siller durch Sturmführer Lochner aus. Die Konnersreuther gestalteten weiter das Spiel und gingen eine halbe Stunde vor Ende nach einer Standardsituation durch Scharnagl mit 2:1 in Führung. Fünf Minuten später erhöhten die Gastgeber durch einen herrlichen Schuss durch Härtl auf 3:1. Eine Viertelstunde vor Schluss erhöhte die Heimelf nach schöner Vorarbeit von Heinrich durch Baumgärtner auf 4:1. Wiederum Baumgärtner stellte den 5:1-Endstand her.