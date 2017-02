Sport Neusorg

09.02.2017

93

0 09.02.201793

Für die Frauen des SV Neusorg steht am Sonntag nicht nur der Höhepunkt der Hallensaison vor der Tür: Die Teilnahme an der bayerischen Futsal-Meisterschaft stellt zugleich einen Höhepunkt des gesamten Vereins dar. Ab 11 Uhr kicken der Oberpfälzer Futsal-Bezirksmeister und Bezirksoberligist gegen ausnahmslos höherklassige und namhafte Konkurrenten. Im Gespräch mit Oberpfalz-Medien blicken SV-Trainer Christian König und Spielführerin Simone Hautmann auf dieses herausragende Erlebnis voraus. Da beide auch privat liiert sind, sprechen sie zudem über Kabinengeflüster und die Kräfteverhältnisse in den eigenen vier Wänden.

Simone Hautmann: Ich gehe die Aufgabe mit ganz viel Vorfreude und völlig unbeschwert an. Wir haben nichts zu verlieren. Das will ich auch der Mannschaft mitgeben.Christian König: Dem schließe ich mich an. Dazu kommt noch eine Portion Demut. Wir genießen die aktuelle Situation und wollen so lange wie möglich auf dieser Erfolgswelle bleiben.König: Nicht wirklich. Leerstetten ist uns noch aus der Landesliga bekannt. Würzburg und Ingolstadt verfügen als Regionalligisten sowieso über starke Spielerinnen. Aber wir versuchen, den Klassenunterschied zu egalisieren. In der Halle ist alles möglich.Hautmann: Wir wollen die Atmosphäre und das Spielniveau aufsaugen und genießen. Spaß haben und ja nicht verletzen. Denn das Hauptaugenmerk liegt trotz allen Erfolgs in der Halle auf der Rückrunde in der BOL.König: Wir sorgen wieder für sportlich positive Schlagzeilen. Wir können die Marke "SV Neusorg Frauen" weiter festigen. Unsere Gegner sollen uns am Sonntag kennenlernen und so schnell nicht wieder vergessen.Hautmann: Wir haben das schon des Öfteren organisiert und sind immer positiv mit dem Druck umgegangen. Die Unterstützung spornt uns eher an. Wir wollen auf dem Feld dann etwas zurückgeben, damit sich dieser Tagesausflug für jeden Fan lohnt.Hautmann: Nein, so weit habe ich noch gar nicht gedacht. Aber da bringen Sie mich auf eine Idee ...König: Alle Spielerinnen sind fit und heiß auf das Turnier. Wir treten mit dem gleichen Personal an, das die Bezirksendrunde gewonnen hat.König: (lacht) Da muss ich einspringen. Eigentlich bin ich das "Opfer". Simone wird in der Kabine "Chefin" genannt und laut ihrer Mitspielerinnen hat sie bei uns daheim die Hosen an.Hautmann: (lacht) Als "Chefin" entscheide natürlich ich wer spielt. Nein, im Ernst: Wir versuchen das Thema Fußball privat so weit es geht rauszuhalten.König: Es gibt immer Härtefälle. Aber alle Spielerinnen gehen vorbildlich mit dem Thema um - sogar die "Chefin".