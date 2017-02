Sport Neusorg

Die Fußballerinnen des SV Neusorg zählen zu den drei besten Futsal-Teams im Freistaat. Bei der bayerischen Meisterschaft in Amberg erspielen sich die Schützlinge von Trainer Christian König einen beachtlichen dritten Rang. Allerdings wird die Freude durch eine schwere Verletzung getrübt.

Remis gegen "Schanzer"

Getrübte Freude

Amberg/Neusorg. Christian König war bereits nach den Gruppenspielen, als der Einzug ins Halbfinale feststand, rundum zufrieden mit dem Auftritt seiner SVN-Mädels. "Ich habe mir gestern extra noch den Segen unseres Ortspfarrers Hans Riedl geholt - da konnte also gar nichts schief gehen. Im Ernst: Wir wären schon mit Platz sieben zufrieden gewesen, ab so ist das natürlich überragend", war der Coach bester Laune. Neuer Titelträger ist der SV Frauenbiburg, gegen den SVN im Halbfinale den Kürzeren zog.Angefeuert vom lautstarken Anhang, der mit einem Fanbus angereist war, erlitten die Neusorger gleich zu Beginn einen Dämpfer: Gegen den bärenstarke Regionalligisten ETSV Würzburg setzte es in der Amberger Trimax-Halle vor 523 Zuschauern eine knappe, aber verdiente 1:2-Pleite im Auftaktspiel. Der Treffer von Anna Biebl war zu wenig.Gegen den FC Ingolstadt, wie Würzburg Regionalligist, zeigten die Oberpfalzmeister erstmals, wozu sie in der Lage sind. Amelie Kraus brachte den SV in Führung, ehe die "Schanzer" die Partie drehten. In der Schlussminute sorgte Spielführerin Simone Hautmann für den umjubelten Ausgleich, der alle Optionen aufs Weiterkommen offenhielt. Vor dem letzten Gruppenspiel war klar, dass es im Fernduell mit Ingolstadt ums Halbfinalticket auf die Tordifferenz ankommen könnte.Der SVN musste vorlegen und wies den Landesligisten Leerstetten mit 3:0 in die Schranken. Zweimal Susanne Stich und Amelie Kraus erhöhten den Druck auf Ingolstadt, die diesem nicht standhielten und gegen Gruppensieger Würzburg mit 0:2 den Kürzeren zogen. Beim Neusorger Anhang war der Jubel ob des Halbfinaleinzugs dennoch getrübt. Grund dafür war ein Frustfoul der Torfrau des SV Leerstetten quasi mit der Schlusssirene an Doppeltorschützin Stich. Die Neusorgerin lief alleine auf das Leerstettener Gehäuse zu, als die Torhüterin sie brutal von den Beinen holte. Mit einem dreifachen Mittelfußbruch kam Stich ins Amberger Krankenhaus, wo sie noch am Sonntagabend operiert wurde. Die Übeltäterin sah für ihren völlig übertriebenen Einsatz den Roten Karton.In der Runde der letzten vier Teams mussten die Neusorgerinnen die körperliche und technische Überlegenheit des Regionalligisten SV Frauenbiburg beim 0:2 anerkennen. Dagegen krönte der SV seine "überragende Hallensaison" (König) mit dem Sieg im "kleinen Finale". Wie schon im Auftaktspiel ging es gegen den ETSV Würzburg. Doch anders als im ersten Duell behielt diesmal Neusorg mit 1:0 die Oberhand. Svenja Müller gelang der Siegtreffer. "Das hätte niemand für möglich gehalten. Ich bin stolz auf die Truppe", sagte König nach dem Turnier. Allerdings schwang beim Erfolgscoach auch etwas Trauer wegen der schweren Verletzung seiner Akteurin mit.