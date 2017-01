Sport Neusorg

29.01.2017

12

0 29.01.201712

Schwarzenfeld. Dicke Überraschung bei der Futsal-Bezirksmeisterschaft der Frauen in Schwarzenfeld. Am Sonntag setzte sich der SV Neusorg aus der Bezirksoberliga im Finale gegen den Regionalligisten SC Regensburg durch. Die Nordoberpfälzerinnen siegten nach Sechsmeter-Schießen mit 5:4. Der SV Neusorg hatte schon die Vorrundengruppe A dominiert und seine vier Spiele gewonnen. Im Finale ging es gleich gegen den Ersten der anderen Gruppe den SC Regensburg. Beide Endspielteilnehmer haben sich für die bayerischen Meisterschaften am 12. Februar in Amberg qualifiziert. Der TSV Theuern wurde nach einem 3:0 gegen die SpVgg Ziegetsdorf Dritter.

Der TSV Neudorf landete in der Vorrundengruppe A auf Rang drei, Gastgeber 1. FC Schwarzenfeld wurde dort mit zwei Unentschieden und zwei Niederlagen Letzter. Den TV Nabburg ereilte in Gruppe B das gleiche Schicksal. Mit nur einem Remis blieb nur der letzte Platz.