09.05.2017

(msh) "Ein voller Erfolg", so bewertet Christian König, Spielleiter Frauenfußball beim SV Neusorg, das Probetraining für Mädchen. 29 Kinder im Alter zwischen vier und 16 Jahren nahmen teil, für den SVN ein gutes Ergebnis. Das Training wurde von fünf ausgebildeten Trainern geleitet und die Kinder in altersgerechte Gruppen eingeteilt. Auch U 17-Trainerin Anna Biebl und Bambini-Trainerin Anja Popp zeigten sich zufrieden mit dem Schnuppertraining für Neulinge. Von Neustadt am Kulm bis Marktredwitz strömten die Interessenten nach Neusorg. Die Eltern lobten das Engagement für den Frauen- und Mädchenfußball beim SVN, dessen Damenmannschaft in der Bezirksoberliga spielt. Nach dem Training ließen sich Kinder und Eltern von den Fußballerinnen des SV Neusorg mit Grillfleisch und Salaten verwöhnen. Während der gemütlichen Tafel standen die Vereinsverantwortlichen den Kindern und Eltern für Fragen zur Verfügung und knüpften erste Kontakte. In kommenden Wochen trainieren die Kleinsten, vier bis sechs Jahre, montags von 17 bis 18 Uhr bzw. von sechs bis elf Jahren montags von 18 bis 19 Uhr. Die B-Juniorinnen (12 bis 16 Jahre) am Mittwoch und Freitag um 19 Uhr. Interessentinnen können sich weiterhin bei Christian König, Telefon 0171/9926311 für ein kostenloses und unverbindliches Probetraining anmelden. Bild: exb