Sport Neusorg

02.05.2017

1

0 02.05.2017

"Es spielt keine Rolle, ob eine junge Dame bereits aktiv war, mit Freunden auf dem Bolzplatz gespielt hat oder es zum ersten Mal ausprobieren will. Wir freuen uns auf jede Einzelne", lädt Bambini-Trainerin Anja Popp zum Probe-Kicken am Freitag, 5. Mai, beim SV Neusorg ein.

(msh) Popp wird gemeinsam mit U 17-Trainerin Anna Biebl und Christian König, Spielleiter Frauenfußball, das Schnuppertraining leiten. Eingeladen sind Mädchen zwischen 6 und 16 Jahre, die in altersgerechte Gruppen aufgeteilt werden."Ich habe bereits im Alter von fünf Jahren mit dem Fußball angefangen. Zu Beginn habe ich allerdings in einer Jungenmannschaft gespielt, da es damals keine andere Chance für Mädchen in meinem Alter gab. Mit 14 Jahren bin ich dann zum SV Neusorg in die Mädchenmannschaft gewechselt", erzählt Biebl über ihre Anfänge. Popp schließt sich an: "Ich habe mit sieben Jahren begonnen. Auch ich spielte anfangs bei den Jungs. Ich finde gut, dass es beim SV Neusorg inzwischen die Möglichkeit für die jüngeren Fußballerinnen gibt, in einem Mädchen-Team zu spielen."Biebl kam selbst über ein Schnuppertraining zum Fußball: "Ich war früher beim Mädchenturnen, aber das hat mir nie richtig Spaß gemacht. Irgendwann bekam ich einen Flyer in die Hände, und da bin ich dann hin." Popp kam über ihren Bruder zum Fußball und weiß um die Vorteile des Sports: "Meinen Eltern war wichtig, dass ich einfach lerne, mich in eine Gruppe zu integrieren."Insgesamt falle es Neuzugängen leicht, sich in den Mannschaften einzufügen. Das liegt mit Sicherheit daran, dass alle sehr offen sind und Spaß am Sport hätten, so Biebl. Das gilt auch neben dem Platz: "Für die jüngeren Mädels wird zum Beispiel in den Wintermonaten mal ein Kinotag oder Ähnliches geplant. Für die älteren Mädels sind Ausflüge zu Bundesliga- oder Länderspielen denkbar. Wichtig ist, dass die Mannschaft auch außerhalb des Platzes zusammenhält." Das Schnuppertraining findet am Freitag, 5. Mai, auf dem Sportgelände des SV Neusorg statt. Beginn ist um 18 Uhr. Es werden vier ausgebildete Trainer vor Ort sein. Fahrgemeinschaften sind aus nahezu allen Orten der Region möglich. Nach dem Schnuppertraining lädt der SV Teilnehmer und Eltern zum Grillen ein. Fragen an Christian König, Telefon 0171/9926311, Anna Biebl, Telefon 0177/3077721, oder Anja Popp, Telefon 0151/54605110.