18.04.2017

Nächster Pokal-Coup der Neusorger Fußball-Frauen: Im Viertelfinale des Verbandspokals ist der Bayernligist FC Pegnitz beim zwei Klassen tiefer angesiedelten SVN zu Gast. Für den Favorit bleibt im Nachhinein die Erkenntnis, dass auch hier der Pokal seine eigenen Gesetze hat.

Infos aus Regensburg

Auf den Pokal beschränkt zählt der SV Neusorg zu den vier besten Frauenfußball-Teams Bayerns. Durch den 2:1-Erfolg auf eigenem Gelände gegen den FC Pegnitz zogen die Oberpfälzerinnen in die Runde der letzten Vier ein. Dort wartet am 6. Mai mit dem Regionalligisten FFC Wacker München aber nochmal eine andere Hausnummer."Nach dem Erfolg bei der bayerischen Futsal-Meisterschaft mit Rang drei und jetzt diesem Halbfinal-Einzug läuft es in dieser Serie einfach traumhaft für uns", freute sich Neusorgs Erfolgscoach Christian König. Der Bezirksoberligist schreibt damit weiter Vereinsgeschichte. "So etwas werden wir so schnell nicht mehr erleben", ist sich König sicher. Zwar geriet seine Mannschaft gegen Pegnitz früh in Rückstand, doch zwei Treffer von Anna Friedrich im zweiten Durchgang besiegelten einen der größten Erfolge in der Geschichte des Neusorger Frauenfußballs. Als Oberpfälzer Pokalsieger der letzten Saison hatten sich die SV-Mädels erst für den Verbandspokal qualifiziert. "Keiner konnte ahnen, dass wir diese Erfolgsgeschichte nun derart weiterschreiben."Schließlich nehmen auf Bayern-Ebene neben den Bezirkssiegern nur die Teams aus den Landesligen und höher teil. Der kommende Kontrahent aus der Landeshauptstadt ist für König ein völlig unbeschriebenes Blatt. "Als Bezirksoberliga-Trainer beschäftige ich mich eher selten mit den Teams aus der Regionalliga. Aber ich werde sicher mal mit meinem Kollegen vom SC Regensburg telefonieren und mir einige Infos über deren Liga-Konkurrenten einholen." Die größere Herausforderung sieht König ohnehin bei den Münchener Gästen: "Das ist ein reiner Frauenfußball-Verein mit einer professionellen Jugendarbeit. Zudem gehen alle Spielerinnen, die es beim FC Bayern München in der Bundesliga nicht schaffen, zum FFC Wacker. Die müssen mit dem Kulturschock in der Neusorger Provinz erst einmal zurechtkommen."Theoretisch gesehen sind die Neusorger Frauen noch zwei Siege vom Einzug in den DFB-Pokalwettbewerb nächste Saison entfernt, aber soweit möchte König nicht denken. "Wir haben schon nicht mit einem derartigen Erfolg gerechnet. Deswegen spielen wir auch diese Begegnung wie jede andere. Zu Beginn steht es auch hier 0:0", freut sich König auf die größte Herausforderung seiner noch jungen Trainerkarriere. Und für alle, die das Vorstoßen des SVN beim Futsal in die Top 3 des bayerischen Frauenfußballs als Zufall oder Losglück abgetan haben, hält der Trainer eine Botschaft bereit: "Jetzt haben wir glaub ich allen gezeigt, dass wir nicht ganz blind sind."