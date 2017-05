Sport Neusorg

11.05.2017

11.05.2017

Ganz zufrieden sein kann Kreisvorsitzender Markus Berr, was den Spielbetrieb im Tischtennis-Kreis Tirschenreuth angeht. In der abgelaufenen Saison nahmen 52 Mannschaften aus 13 Vereinen daran teil. Bayerns kleinster Tischtenniskreis kann sich sehen lassen, wie stellvertretender Bezirksvorsitzender Paul Münster feststellte.

Kreisvorsitzender Markus Berr berichtete beim Tischtennis-Kreistag in Neusorg von 473 gemeldeten Spielern, die auf den Spielberechtigungslisten der Vereine stehen. Dies sind achtzehn Spieler mehr als 2016. Insgesamt spielten aus dem Kreis 31 Herren-, sieben Damen- und neun Jungenteams um Punkte. Das Sorgenkind, Mädchentischtennis, gibt es derzeit im Landkreis einfach nicht. Die meisten Mannschaften im Spielbetrieb hat der SV Neusorg mit sieben Mannschaften, vor Waldershof und Immenreuth mit je sechs Teams. Spielhöchste Mannschaft bei den Damen ist der SV Neusorg, der in der Landesliga Nord/Ost den fünf Platz belegte. Bei den Herren spielt der SV Immenreuth (2. Bezirksliga Nord) am höchsten und belegte dort den achten Platz. In der kommenden Saison dürften die Immenreuther als stärkstes Team vom TSV Waldershof abgelöst werden, die die Meisterschaft in der 3. Bezirksliga mit 40:0 Punkten erreichten und damit in der kommenden Saison in der 2. Bezirksliga aufschlagen. In den Bezirkspokalspielen hielten sich die Erfolge der Vereine aus dem Kreis Tirschenreuth in Grenzen. Kurz ging Berr auf die Erfolge in den Einzelwettbewerben ein. Bezirksmeisterin in der Damenaltersklasse AK 50 wurde Heidi Philipp (SV Neusorg), für zweite Plätze auf Oberpfalzebene reichte es für Elke Pöhlmann (SV Neusorg) in der Altersklasse 40 und für Manfred Steckermeier (ATSV Tirschenreuth) in der Altersklasse 50 Herren C/D. Im Jugendbereich erreichten einige Spieler aus dem Kreis bei Turnieren auf Oberpfalzebene Spitzenplätze, wobei sich vor allem die Spieler des TSV Waldershof und des SV Neusorg hervortaten. Kreisjugendwart Werner Riedl sagte, Jugendarbeit würden im Kreis derzeit 8 von 13 Vereinen leisten.Günter Bauer (Amberg), Fachwart für Öffentlichkeitsarbeit auf Bezirksebene, sagte: "Ihr seid der kleinste TT-Kreis Bayerns, beachtlich was ihr alles auf die Beine stellt", sagte der Amberger. Kurz ging er auf die geplante Strukturreform ein, die aber der Saison 2018/2019 bayernweit greifen soll. Wie bereits berichtet sollen aus derzeit 63 Kreisen dann 16 Bezirks entstehen. Der neue Bezirk Oberpfalz Nord umfasst dann die bisherigen Kreise Tirschenreuth, Neustadt/WN, Amberg, Schwandorf und Fichtelgebirge. Näheres soll beim Verbandstag am 9. Juli in Amberg bekannt gegeben werden. Die bisherigen Kreise werden dann aufgelöst. Münster machte gleich deutlich, dass er kein Freund dieser neuen Lösung sei, "weil die Oberpfalz in zwei Teile zerrissen wird". Auch er bescheinigte dem Kreis Tirschenreuth eine hervorragende Arbeit, "ihr braucht euch nicht zu verstecken".Zum Abschluss gab es noch Ehrungen. Der Bayerische Tischtennisverband ehrte mit Verdienstnadeln in Bronze Jannik Netzel (SSV Brand) und Edgar Bittner (SVSW Kemnath). Mit Ehrennadeln ehrte der BTTV in Silber Detlev Haider (TuS Pullenreuth), in Silber mit Gold Werner Riedl und in Gold Roswitha Roth (beide SV Neusorg). Vom Bayerischen Landessportverband (BLSV) wurden mit Ehrennadeln in Silber mit Gold Elke Pöhlmann (SV Neusorg) und Manfred Steckermeier (ATSV Tirschenreuth) geehrt. Die BLSV-Ehrennadel in Gold ging an Josef Rosner (TTC Konnersreuth).