Sport Neusorg

11.05.2017

35

0 11.05.201735

Das kommt überraschend: Zwei Spieltage vor Saisonende muss der akut abstiegsgefährdete Kreisligist SV Neusorg den Trainer wechseln.

Roland Grüner ist nicht länger Trainer beim SV Neusorg. Aufgrund der miserablen Serie nach der Winterpause, mit nur drei Remis und keinem einzigen Sieg, hat der Coach seinen Rücktritt angeboten, wie Vorsitzender Norbert Högl in einer Mitteilung erklärt. "Roland ist der Meinung, dass die Truppe jetzt einen neuen Impuls benötigt. Nach einem längeren Gespräch hat sich die Vereinsführung dann dazu entschieden, seine Entscheidung zu akzeptieren", heißt es weiter.Der SVN liegt nur mehr einen Zähler vor dem Abstiegsrelegationsplatz, den derzeit die DJK Weiden einnimmt. In den restlichen Saisonspielen daheim gegen Kemnath und beim FC Weiden-Ost, der noch in Richtung Aufstiegsrelegation schielt, setzt Neusorg auf ein Eigengewächs."Christian König, der gerade dabei ist, mit der Damenmannschaft in die Landesliga aufzusteigen, hat sich sofort bereit erklärt, das Traineramt übergangsweise zu besetzen", wird Högl in der Mitteilung zitiert. König werde alles daran setzen, den Klassenerhalt auf der Zielgerade doch noch zu sichern.