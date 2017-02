Sport Neusorg

23.02.2017

0

0 23.02.2017

Der Durchmarsch der Volleyballerinnen des Turn- und Sportvereins und der Meistertitel sind perfekt. Seit zwei Jahren sind die Newcomer im Spielbetrieb. Schon im ersten Jahr in der Kreisliga holten sie auf Anhieb die Tabellenspitze. Nun konnten die Damen im zweiten Jahr bereits den Meistertitel in der Bezirksklasse erringen.

Vor heimischem Publikum trafen sie als Erstplatzierte in der Turnhalle der Fichtelnaabtal-Schule auf den Tabellendritten ATSV Oberkotzau und den Vierten TSV Hof Vipers. Erster Gegner waren die Hofer. Hochkonzentriert gewannen die Neusorgerinnen den ersten Satz mit 25:11. Infolge einer Aufschlagserie des Gegners lagen die Gastgeberinnen im zweiten Satz mit 0:8 zurück. Nach einer Auszeit und einer Auswechslung begann die Aufholjagd. Dank guter Angaben von Sabine Hörl und unerreichbaren Angriffen von Angelika Sertl entschieden die TuS-Damen den Satz noch mit 25:23 für sich. Auch Satz drei ging mit 25:12 an Neusorg.In der zweiten Begegnung musste die Heimmannschaft gegen Oberkotzau antreten. Voll motiviert ging es in den ersten Satz. Die von Stephanie Eiglmeier gut gestellten Bälle konnten die Angreiferinnen Lisa Hermann und Sonja Wegmann versenken. Damit führte der TuS mit 11:2.Nach einigen Annahmefehlern und guten Angriffen des Gegners wurde es zum Satzende nocheinmal spannend. Dank guter Angaben von Ina Söllner konnten sich die Gastgeber mit 26:24 durchsetzen. Im zweiten Satz überrannten die TuS-Damen das gegnerische Team. Durch Aufschlagserien von Elli Schmid und Lisa Hermann konnte dieser Durchgang in nur 16 Minuten mit 25:8 gewonnen werden. Die Mädels aus Oberkotzau wollten sich jedoch noch nicht geschlagen geben und gewannen Satz drei mit 25:15. Von langen Ballwechseln war der vierte Satz geprägt.Die Durchschlagskraft der Angreiferinnen und der Siegeswille brachten Neusorg den 25:22-Satzgewinn. Damit konnten die Volleyballerinnen des Turn- und Sportvereins Neusorg mit 48:0 Punkten und 48:4 Sätzen bereits zwei Spiele vor Saisonende die Meisterschaft festzurren und sich den Aufstieg in die Bezirksliga Oberfranken sichern.