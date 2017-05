Vermischtes Neusorg

08.05.2017

0 08.05.2017

Mit dem Marsch "Musik, Musik!" eröffnet die Neusorger Blaskapelle das traditionelle Frühjahrskonzert des Männergesangvereins in der Aula der Fichtelnaabtalschule.

(hkö) Peter König begrüßte zahlreiche Ehrengäste, unter ihnen Pfarrer Hans Riedl und den Gruppenchorleiter der Sängergruppe "Max-Reger", Alexander Hecht. König eröffnete: "Es ist Frühjahrskonzertzeit." Auch beim 18. Musikantentreffen, konnten wieder Gruppen und Musiker verpflichtet werden, die unser Frühlingskonzert aufwerten, erklärte er. Anschließend stellte der Vorsitzende die Mitwirkenden im Einzelnen vor. Durch das Programm führte wieder Klaus Köppl. "Musik ist die einzige Sprache, die jeder versteht", mit diesen Worten beschloss König die Begrüßung.Mit "Zauber der Musik" von Heinrich Wege, dem Volkslied "Muss i denn" und " Wir wollen zu Land ausfahren" von Kurt von Burkersroda eröffnete der Männergesangverein Neusorg, geführt von Siegbert Filbinger, die Veranstaltung. Die "singenden Kekse", unter der Leitung von Julia Daubner zeigten dem Publikum mit dem Stück "Immer wieder kommt ein neuer Frühling" von Rolf Zuckowski und "Ich schenk dir einen Regenbogen" von Dorothee Kreusch- Jakob ihr musikalisches Können.Ein Höhepunkt dieses Abends war der Auftritt der "Daubner-Family" die mit dem Stück "Der Hirt auf dem Felsen" von Franz Schubert verzauberten. Catharina Wagner und Marina Bauer zogen mit einem Medley aus dem Musical "Die Schöne und das Biest" die Gäste in ihren Bann. "Abendläuten" so lautete das Musikstück, dass die Neusorger Blaskapelle den Gästen vortrug. Karin Hecht mit ihren Musikstück "Hallelujah" von Leonard Cohen, auf dem Klavier, erntete viel Applaus von den Gästen. Ein Highlight war der Auftritt von Konrad Weiß. In schottischer Tracht und seinem Dudelsack begeisterte er mit den Musikstücken "Highland Cathedra" von Ulrich Roever und "Amazing Grace" von James P. Carrell das Publikum.Den zweiten Teil des Frühlingskonzerts eröffnete die Neusorger Blaskapelle mit der Polka "Mit böhmischer Gemütlichkeit". Ein Hörgenuss des Abends war Bernt Eichmüller mit seiner Geige, der "En Aranjuez Con Tu Amor" von David Garret und "Let It Be" von John Lennon vortrug. Der Neusorger Kirchenchor "Patrona Bavariae" begeisterte die Zuschauer mit dem Musikstücken "Gloria", von Sonja Poormann und "Standing in the Need of Prayer", einem Gospelsong. Larissa Pöllath, Marina Bauer und Catharina Wagner sangen sich mit ihrem Song "Only You" von den Flying Pickets in die Herzen der Gäste. Mit den Liedern "Island In the Sun" (Harry Belafonte), "Heimweh" (Ernst Bader/ Dieter Rasch) und "Alle Tage ist kein Sonntag" von Edgar Hansen sorgte der Männergesangverein Neusorg für einen weiteren Höhepunkt.Klaus Köppl überbrückte die Pausen mit nachdenklichen und lustigen Geschichten. Am Ende waren sich alle einig: Dieses Frühlingskonzert war wieder ein großer Erfolg, was die Gäste mit herzlichem Applaus bestätigen. Köppl bedankte sich bei allen Beteiligten und Besuchern. Ein besonderer Dank galt den Sängerfrauen, die für das leibliche Wohl sorgten.