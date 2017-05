Vermischtes Neusorg

14.05.2017

15

0 14.05.201715

(hkö) Der neu gestaltete Festplatz der Gemeinde westlich des Sportheims ist offiziell seiner Bestimmung übergeben worden. Neben Bürgermeister Peter König hatten sich dazu Vorsitzender Norbert Högl, dessen Stellvertreter Tobias Prechtl, Ehrenvorsitzender Gerhard Fröhlich und Ehrenmitglied Peter Leeb auf dem Gelände eingefunden.

"Das Ergebnis kann sich sehen lassen", stellte das Gemeindeoberhaupt fest. In einer "sehr guten Zusammen-arbeit" zwischen Gemeinde und dem SV Neusorg sei dieser Platz für größere Festbetriebe errichtet worden. Sämtliche Anforderungen, wie eine 40-Kilowatt-Stromverteilung, Wasser- und Kanalanschluss sind vorhanden. Lediglich die Einzäunung mit einem Durchgangstor muss noch in den nächsten Tagen montiert werden.Mit dieser Regelung habe sich die Kommune immense Kosten gespart, betonte der Rathauschef. Selbstverständlich können auch weiterhin kleinere Feste auf dem Platz hinter dem Feuerwehrgerätehaus gefeiert werden, fügte er an. König dankte dem SV-Ehrenvorsitzenden Gerhard Fröhlich, der die Bauüberwachung übernommen hatte, sowie der Baufirma Schreyer Transport- und Landschaftsbau GmbH aus Ebnath für die gute Zusammenarbeit.Auch Vorsitzender Norbert Högl lobte das sehr gute Verhältnis zwischen Gemeinde und Verein. Er wünschte allen, die sich auf den Festplatz einfinden, viel Freude und viel Erfolg bei ihren Festlichkeiten. Dem schloss sich Fröhlich an und erklärte, dass die Arbeiten unfallfrei und ohne Komplikationen abgewickelt worden seien.