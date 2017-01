Heiße Rhythmen am Dorfplatz

Vermischtes Neusorg

24.01.2017

Pullenreuth. (lpp) Knackig kalte Temperaturen und glitzernder Schnee bildeten den Rahmen für die "Hot 'n' Cold Party" des Jugendgemeinderats. Wärmende Feuertonnen standen auf dem Dorfplatz vor dem Radlertreff und luden zum Verweilen ein. Bei fetziger Musik, heißen Getränken und warmen Würstchen erlebten die Besucher ein paar vergnügliche Stunden in angenehmer Gesellschaft.

Der Jugendgemeinderat von Pullenreuth wird im April neu gewählt. In der Vergangenheit organisierte das Gremium unter anderem Fahrten und bot Veranstaltungen im Ferienprogramm an. Alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen der Gemeinde Pullenreuth, die sich in Zukunft mit einbringen und das Leben in der Gemeinde aktiv mitgestalten möchten, sind eingeladen, sich als Kandidat wählen zu lassen.