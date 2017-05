Vermischtes Neusorg

01.05.2017

2

0 01.05.2017

Seit 50 Jahren hält Anton Popp der katholischen Arbeitnehmerbewegung Neusorg die Treue. Dafür erhielt er bei der Jahreshauptversammlung im Jugendheim Urkunde, Ehrennadel und ein Präsent. 40 Jahre dabei ist Lothar Förth.

Eingangs sprach Pfarrer Hans Riedl ein geistiges Wort und erinnerte an den heiligen Josef. Dieser konnte damals nur bestehen, da er auch die griechische Sprache beherrschte. So kurz vor dem ersten Mai, dem Tag der Arbeit und des heiligen Josef, stellte der Geistliche heraus, Fortbildung sei auch in der heutigen Zeit nötig.In ihrem Rechenschaftsbericht bezifferte Vorsitzende Gabriele Söllner den Mitgliederstand auf 85 Personen. Besonders erfreulich sei, dass es im abgelaufenen Vereinsjahr sieben Neuaufnahmen gab. Den Neumitgliedern überreichte sie ein Brot und das KAB-Gebet.Söllner warf einen Blick zurück auf das breit gefächerte Veranstaltungsprogramm des KAB-Ortsverbands. Höhepunkte im Vereinsjahr waren die Mehrtagesreise nach Hamburg und zur "Hallig Hooge" sowie der Familienausflug zum Kloster Mallersdorf und nach Landshut. Weiter nahmen die Mitglieder an der Muttertagsfeier des katholischen Frauenbunds teil, statteten der Straußenfarm in Waldsassen einen Besuch ab und feierten ein Grillfest. Ebenso banden sie Kräutersträuße zu Maria Himmelfahrt.Gut besucht war der Vortrag von Pfarrer Martin Besold aus Erbendorf zum Thema "Die positive Kraft des Glaubens". Zum fünften Mal veranstaltete die KAB ein Frauenfrühstück. Im November unternahmen die Mitglieder einen Besuch in der Lebkuchenbäckerei Rosner in Waldsassen. Weiter beteiligte sich der Verein an der Adventsfeier der Pfarrei und führte im Rahmen des Ferienprogramms einen Bastelnachmittag mit 40 Kindern durch.Außerdem lud der Ortsverband zu einem Filmabend über Passionsspiele ein und wirkte an der Faschingsgaudi mit. Das Heilfasten nach der heiligen Hildegard von Bingen und Basteln für den Palmsonntag schlossen den Kreis der Veranstaltungen. Die KAB Neusorg beteiligte sich auch am Rosenkranz des Kreisverbands auf dem Armesberg, besuchte den Kreisbildungstag und unterstützte die Aktivitäten der Pfarrei.In ihrem Ausblick sprach die Vorsitzende von der Muttertagsfeier mit Vortrag, einer geplanten Betriebsbesichtigung, dem Binden von Kräutersträußen und dem Familienausflug nach Eisleben. Ebenso stehe ein Sonntagsausflug nach Maria Kulm und die Zweitagesfahrt nach Speyer und Heidelberg im Veranstaltungsprogramm. Auch am Rosenkranz des Kreisverbands, am Kreisbildungstag und an der Adventsfeier wird sich die KAB Neusorg wieder beteiligen. Die Grüße der Gemeinde überbrachte Bürgermeister Peter König. Die KAB Neusorg sei eine starke Gemeinschaft die Bildungsveranstaltungen biete und auch im gesellschaftlichen Bereich aktiv ist.