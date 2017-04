Vermischtes Neusorg

27.04.2017

0 27.04.2017

(hkö) Im Rahmen der grenzüberschreitenden Partnerschaft zwischen dem tschechischen Skalna und der Gemeinde Neusorg besuchten die Vorschulkinder und die betreuten Schulkinder des Kinderhauses St. Josef die Kindertagesstätte im Nachbarland.

Neben den Erzieherinnen mit Kinderhausleiterin Daniela Burger waren auch der Neusorger Ortsgeistliche Hans Riedl und Bürgermeister Peter König mit an Bord. Im Vorfeld der Begegnung malten und bastelten die Neusorger Kinder Werkstücke zum Thema Ostern. Die übergebenen Arbeiten wurden in eine gemeinsame Ausstellung im Kultursaal in Skalna eingebracht.Nach der Ankunft in Skalna fand durch eine Jury die Bewertung der Ausstellungsstücke der oberpfälzischen und tschechischen Kinder statt. Sehr zur Freude der Neusorger Abordnung konnten auch Preise für das Kinderhaus St. Josef verteilt werden. Die Preisverleihung wurde durch ein ansprechendes Rahmenprogramm mit Gesangs- und Tanzeinlagen flankiert.Nach dem Ende des offiziellen Wettbewerbes besuchten die Teilnehmer die Burg Wildstein und das Feuerwehrmuseum. Sehr beeindruckt waren die Gäste von den Ritterfiguren und ihren Ausrüstungen. Der Kinderspielplatz im Burghof sorgte zudem für eine große Begeisterung. Nach dem Mittagessen in der Schulküche wurde die katholische Pfarrkirche "Johannes der Täufer" besichtigt. Das sanierungsbedürftige Bauwerk wird mit Hilfe eines Förderprogramms neu gestaltet. Gleichzeitig werden dadurch die Sanierungsarbeiten in der Neusorger Pfarrkirche "Patrona Bavariae" gefördert.Alle Teilnehmer waren von der überaus großen Gastfreundschaft der tschechischen Freunde sehr beeindruckt. Es werden weitere Begegnungen folgen.