Vermischtes Neusorg

12.02.2017

(jpl) Gefahren und Risiken des World Wide Web. Zu diesem Thema fanden sich zahlreiche Eltern in der Fichtelnaabtal-Grund- und Mittelschule ein. Auch viele Lehrer waren gekommen zum Vortrag von Polizeihauptkommissarin Stefanie Carrera, zu dem Rektorin Sabine Graser auch Eltern der benachbarten Grundschule Waldershof und Rektorin Petra Andritzky begrüßte.

Die Referentin betonte, dass es unmöglich sei, die Thematik an einem Abend umfassend zu behandeln. Das Netz verändere und erweitere sich ständig. Sinnvoll sei es deshalb, vom Ende her zu beginnen: ständig wachsam, informiert und in Kontakt zu bleiben. So wie die reale Welt Gefahren für Kinder birgt, vor denen die Eltern sie schützen wollen und müssen, ihnen Anleitung, Hilfe und Unterstützung geben, so gibt es diese in der digitalen Welt auch, und auch in dieser gilt die elterliche Sorge um und für das Kind.Dazu gibt es kein Patentrezept. Jedes Kind ist individuell mit einem eigenen Grad der persönlichen Reife ausgestattet. Jede Familie muss die notwendigen Inhalte und Regeln selbst bestimmen. Beleidigung, Urheberrecht, illegale Downloads, Cyber Stalking, Cyber Mobbing, der Schuldfaktor Alter, Straftatbestände oder zivilrechtliche Folgen sollten als einige der vielen Themen angerissen, aber auch Lösungsansätze aufgezeigt werden. So gab es praktische Impulse zur Entwicklung eigener Medienkompetenz und Unterstützung der Kinder und Jugendlichen im verantwortungsvollen Umgang mit weiterführenden Links."Bei den Gefahren darf nicht nur an den PC gedacht werden", machte die Präventions-Beamtin klar. Der Computer sollte nicht im Kinderzimmer stehen. Unmittelbaren Zugriff auf das Web erhalten Kinder und Jugendliche heute mit dem ersten internetfähigen Handy, "dem mobilen Alleskönner". Gemeinsames Erkunden der technischen Möglichkeiten, Kommunikation und Austausch über Gefahren aus risikoreicher Nutzung und von Anfang an immer mal wieder ein Auge darauf zu werfen, nannte die Expertin als wichtige mögliche Punkte.Je weniger Wissen, je weniger Aufsicht, je weniger Verhaltensregeln eine Person hat und je geringer deshalb deren Risikowahrnehmung ist, desto größer sind die möglichen Gefahren der Internetkriminalität. Carrera machte den Eltern vor diesem Hintergrund Mut, ihre Kinder zu verantwortungsvollen Nutzern der digitalen Medien zu erziehen.Mögliche Straftatbestände durch die Nutzung sozialer Netzwerke, Kommunikations-Apps und den Versand angstmachender und bedrohlicher Kettenbriefe könnten auch zur Anzeige gebracht werden. Sabine Graser betonte in ihren abschließenden Worten, es gehe der Schule nicht darum, gegen moderne Medien zu argumentieren, sondern vielmehr um den verantwortlichen Umgang. Eine Zusammenarbeit von Schule und Elternhaus sei wünschenswert. An den Elternabend werden sich Wochen in der Schule anschließen.