02.02.2017

Alle Grundschüler im Fichtelnaabtal kennen Polizeihauptmeister Carsten Landgraf. Bei ihm üben die Viertklässler die Regeln des Straßenverkehrs und den sicheren Umgang mit dem Fahrrad. Um das Wissen aufzufrischen und zu vertiefen, kam er nun in die sechste Klasse der Fichtelnaabtal-Mittelschule.

Zum Einstieg mussten die Schüler falsches Verhalten beim Radfahren in einem Filmbeitrag herausfinden. In Gruppenarbeit sammelten die Kinder dann Verbesserungsvorschläge und stellten sie vor. In einem Merksatz auf Bayerisch ist die Regel ganz einfach: "Ich schau auf di und mi."Landgraf zeigte auch, wie die Sicherheit beim Radfahren vergrößert werden kann. Vor allem bat er die Schüler, einen Fahrradhelm aufzusetzen. Er könne bei einem Unfall die Wucht des Aufpralls abfangen. Schwerste Kopfverletzungen, auch Gehirnverletzungen mit drohender geistiger Behinderung, Verlust der Sprache oder Wachkoma könnten so unter Umständen verhindert werden. Der Helm müsse natürlich richtig fest sitzen. Im Gespräch erkannten die Schüler, dass es von großer Bedeutung ist, den Helm auch auf kurzen Strecken aufzusetzen.Unfälle generell zu vermeiden, stellt selbstverständlich den besten Unfallschutz dar. Dazu gehört neben der Beachtung der Straßenverkehrsregeln auch, aufmerksam zu sein und immer gut sichtbar zu sein, zum Beispiel durch Beleuchtung und Reflektoren am Rad. "Kopfhörer und Smartphones beim Fahren sind darüber hinaus strafbar", warnte der Polizist. Die Schutzwirkung des Fahrradhelms veranschaulichte Landgraf mit Hilfe von Helm und Melone. Die Melone, die mit Helm einen Sturz simulierte, blieb ganz. Die andere zerbrach in viele Einzelstücke.