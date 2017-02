Vermischtes Neusorg

07.02.2017

Dem leeren Bahnhofsgebäude wollen die Neusorger wieder Leben einhauchen. Konkrete Pläne dafür gibt es schon. Das Projekt fordert die Gemeinde jedoch finanziell ganz schön.

Platz für Zahnärzte

1,6 Millionen Euro

Als die schweren Lokomotiven noch unter Dampf fuhren, träumte man vom eigenen Bahnhof. Wie bei vielen anderen, wurde auch Neusorgs Traum wahr. Zu jener Zeit noch ein unscheinbares Dorf, sei der Ort als "Kind der Bahn" groß geworden, umschreibt Bürgermeister Peter König die Verbundenheit der Gemeinde zur Eisenbahn, die in den späten Jahren des 19. Jahrhunderts das Wachstum des heute rund 2000 Seelen zählenden Ortes einläutete. Vor vielen Jahren wurde es jedoch still im historischen Bahnhofsgebäude, die Türen abgesperrt. Im Warteraum sitzen schon lange keine Menschen mehr. Nur ein stummer Automat verkauft noch Fahrkarten."Bis Dezember 1997 war der Fahrkartenschalter noch besetzt", erinnert sich König an die Zeiten reger Betriebsamkeit im Neusorger Bahngebäude und fügt hinzu: Die letzte Bahnhofsbewohnerin habe das Haus vor rund neun Jahren verlassen. Seitdem ist das Gebäude an der Bahnhofstraße nahezu verwaist. "Wenn man von den dort installierten technischen Anlagen der Deutschen Bahn AG mal absieht", fügt er hinzu. Auch regelmäßig haltende Personen- und durchfahrende Güterzüge können nicht darüber hinwegtrösten, dass das Anwesen die besseren Zeiten schon lange hinter sich hat. Das streitet auch der Neusorger Bürgermeister nicht ab, der sich - gemeinsam mit den Gemeinderäten - seit längerem Sorgen um den Erhalt des Bahngebäudes samt seinem rund 1000 Quadratmeter großen Areal macht. Nach dem Willen der Gemeinde soll dort aber bald wieder Leben einkehren. Unübersehbar befindet sich Neusorg derzeit in Aufbruchsstimmung. Die Sanierung der Media-Brache schreitet zügig voran. Eine positive Lösung zeichnet sich nun auch beim einstigen "Sorgenkind" Bahnhof ab, dem die Kommune - seit November 2014 auch Eigentümerin des Gebäudes (ersteigert wurde das Anwesen für rund 16 000 Euro) - viel zu verdanken hat.Konkrete Pläne für eine künftige Nutzung liegen bereits in den Gemeinde-Schubladen. Wie schon beim Thema Media-Brache kann König hier auch wieder auf die Unterstützung seiner Gemeinderäte, Bürger, nicht zuletzt auch auf den Beistand des Marktredwitzer Architekturbüros Peter Kuchenreuther bauen, das in Absprache mit dem Gremium bereits ein Sanierungskonzept erarbeitet hat. Mit den zwei Zahnärzten Dr. Michael Hösl und Dr. Martin Widenmayer finde im revitalisierten Bahnhof auf zwei Stockwerken eine Gemeinschaftspraxis Platz. Mit einziehen sollen auch ein Gemeindemuseum und das Neusorger Gemeindearchiv.Die Deutsche Bahn AG bleibt dem Bahnhof aufgrund langfristiger Mietverträge erhalten. "Die technischen Anlagen bleiben in den bereits genutzten Räumen", bestätigt König auf Anfrage. Offen lassen will er aber die Frage nach einem gastronomischen Betrieb. Hier müsse man noch abwarten. Näheres wollte er noch nicht preisgeben.Die Hausaufgaben sind bereits gemacht, den Bauantrag haben die Neusorger im Herbst in der zuständigen Behörde beim Tirschenreuther Landratsamt eingereicht. "In wenigen Wochen, vielleicht Tagen erwarten wir den Bauantrag zurück", informierte König.Dann könne man die bereits vorbereiteten Ausschreibungsunterlagen zur Post bringen. Ziel sei es, spätestens im September 2018 einziehen zu können. Der Bürgermeister verweist auch auf die geplante Nutzung des Fernwärmenetzes, an das der Bahnhof künftig angeschlossen sein wird. "Aus dem alten Bahnhof wird ein modernes Dienstleistungsgebäude", fasst das Gemeindeoberhaupt zusammen.In den historischen Bauzustand jedoch könne man das im Kern gut erhaltene Sandsteingebäude leider nicht mehr zurückversetzen. Die schmückenden Fenstersimse seien den damaligen Bausünden zum Opfer gefallen, die wenig attraktive Vertäfelung wird jedoch endgültig aus dem Gemeindebild verschwinden. "Wir versuchen, das Beste daraus zu machen", verspricht König. Kein Geheimnis macht das Gemeindeoberhaupt aus den Umbaukosten, die er mit rund 1,6 Millionen Euro beziffert. "Eine Investitionssumme, die den Gemeindehaushalt enorm fordern wird", bilanziert er die hohe Bausumme. Das Sanierungskonzept fand auch bei den Behörden Gefallen, die die Revitalisierung mit rund 990 000 Euro bezuschussen werden."Wir haben noch viel vor, und wir trauen uns auch zu, dass wir das schaffen. Das Investitionspaket 2020 wurde geschnürt", verweist König auf die Ziele und richtet dabei seinen Blick noch einmal stolz zurück: "Wir wollen die jetzige Tiefzinsphase mit der derzeit hohen Förderquote sinnvoll nutzen, um unsere Gemeinde gut aufstellen zu können." Positiv stimmt König auch die Tatsache, dass der Bahnsteig am Gleis 2 vor nicht allzu langer Zeit saniert wurde: "Ein Zeichen dafür, dass der Halt in Neusorg auch künftig erhalten bleibt."