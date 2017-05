Vermischtes Neusorg

Wenn der Sportkegelclub nur noch mehr solche Mitglieder hätte wie Christine Thalhammer. Dann würde die sportliche Bilanz genauso glänzend ausfallen wie die Berichte über die gesellschaftlichen Aktivitäten.

Krankheiten verhindern Titel Das sportliche Geschehen beleuchtete Sportwartin Agnes Legat. Die Damenmannschaft startete in der A-Klasse mit einem guten Ergebnis gegen Gut Holz Mitterteich in die Saison 2016/17. Nach zwei Spielabsagen wegen Personalmangels beendete das Team die Vorrunde mit 8:6 Punkten. In der Rückrunde entschied es die ersten vier Spiele für sich. Der nächste Wettkampf ging an die Gegner, das darauffolgende Spiel musste abgesagt werden. Die letzte Begegnung gewann Tirschenreuth. Damit belegten die Damen mit 16:12 Punkten den vierten Tabellenrang.



Ohne die krankheitsbedingte Absage so vieler Wettkämpfe, hätte die Mannschaft souverän den Meistertitel geholt, meinte Legat. Sie dankte Kathrin Dötterl, die in dieser Serie fünf Einsätze hatte. Ohne sie hätten zwangsweise noch mehr Spiele abgesagt werden müssen. In der Saison 2017/18 startet die Damenmannschaft wieder in der A-Klasse. Auch beim Pokalkampf erreichte sie gegen Glückauf Waldsassen mit 1712:1528 Holz ein erstklassiges Ergebnis. Bei den weiteren Pokalkämpfen konnte das Team nicht mehr antreten. Beste Einzelergebnisse erzielten Manuela Dötterl 450 Holz, Elisabeth Keck (449), Christine Thalhammer (435) und Ute Prechtl (378).



Der Bericht von Sportwart Daniel Dötterl entfiel, da die in der Oberliga spielenden Herren nach fünf personell bedingt abgesagten Wettkämpfen und einem Stand von null Punkten aus dem Spielbetrieb zurückgezogen wurden. (öt)

Die Jahreshauptversammlung im Kegelstüberl stand ganz im Zeichen der Ehrung von Christine Thalhammer. Aus der Hand von Vorsitzendem Karl Lenhard nahm sie für 250 Spieleinsätze ein Präsent entgegen.In seinem Bericht gab er die Zahl der Kegelfreunde mit 61 an, 6 weniger als im Vorjahr. Bei den Verbandsspielen der Kegelvereinigung Oberfranken-Oberpfalz (KVOO) starteten eine Damenmannschaft in der A-Klasse und ein Herrenteam in der Oberliga. Fünf Damen und sechs Herren waren im Spielbetrieb eingesetzt. Wegen Personalmangels mussten bei den Frauen drei Wettkämpfe und ein Pokalkampf abgesagt werden. Bei den Herren entfielen sogar fünf Wettkämpfe. Dies führte zur Abmeldung des Teams. Auch eine Vereinsmeisterschaft konnte nicht ausgetragen werden, bedauerte Lenhard.Er informierte weiter, dass die Kegelbahn donnerstags für den Spiel- und Trainingsbetrieb angemietet sei. An den Modalitäten zur Benutzung habe sich nichts geändert. Weiter sprach er die mobile Kegelbahn an. Hier seien die Werbeverträge 2015 abgelaufen. Die Bahn kam 2016 nicht zum Einsatz, bisher liegen auch für 2017 keine Anmeldungen vor. Lenhard regte an, sich über die weitere Nutzung Gedanken zu machen.Bei Veranstaltungen der KVOO habe er den Verein vertreten. Weiter erinnerte der Vorsitzende an das Schnupperkegeln im Ferienkalenders mit 34 Kindern, das Vorbeischubkassenessen, die Kirchweih im Gasthof Dragoner, Weihnachtsfeier und -kegeln. Ferner wurden Mitglieder zu runden Geburtstagen sowie Feiern örtlicher Vereine und Veranstaltungen der Kommune besucht.In seinem Ausblick erwähnte Lenhard die Jahreshauptversammlung sowie die Siegerehrung der KVOO. Weiter beteiligt sich der SKC am Neusorger Ferienkalender. Auch gibt es wieder eine Kirchweihwanderung, das Vorbeischubkassen- und Weihnachtsessen sowie -kegeln. Geplant sind ein Vereinsausflug und die Besuche von Vereinsfesten. Eventuell finde eine Faschingsveranstaltung statt. Abschließend dankte der Redner allen Mitgliedern für ihre Treue, den Aktiven für ihren Einsatz sowie der Gemeinde und der Raiffeisenbank für die Unterstützung.Einen soliden Kassenbericht legte Schatzmeisterin Agnes Legat vor. Ihr bescheinigten die Revisoren eine einwandfreie Arbeit. Zur Einsichtnahme lag das Protokoll von Schriftführer Manuel Stehbach auf.Von gemischten Berichten sprach Bürgermeister Peter König. Der gesellschaftliche Teil funktioniere einwandfrei. Beim sportlichen Teil sei mit der Abmeldung der Herrenmannschaft eine "kleine Delle" entstanden. Das Gemeindeoberhaupt bat darum, den Vorstand nicht alleine zu lassen, denn für das geplante Vereinsprogramm seien aktive Mitglieder nötig.