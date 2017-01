Vermischtes Neusorg

19.01.2017

Da waren wohl mehrere Schutzengel am Werk. Ein Autofahrer kam am Mittwochabend nahe der Naabtalkreuzung mit seinem Fahrzeug von der Straße ab und prallte mit dem Fahrzeugunterboden gegen einen Baum. Zum Glück verletzte er sich bei dem Unfall nur leicht.

35 Feuerwehrleute im Einsatz

Der 27-jährige war gegen 18:15 Uhr mit seinem Skoda Fabia auf der Staatsstraße 2177 von Kemnath kommend in Fahrtrichtung Neusorg unterwegs. Auf dem Streckenabschnitt, der auf 60 Stundenkilometer begrenzt ist, kam er nach der sogenannten "Naabtalkreuzung" in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Wagen wurde durch den Schnee am Straßenrand regelrecht in den angrenzenden Baumbestand "katapultiert". Mit dem Unterboden an einem Baum kam das Fahrzeug auf der Fahrerseite zum Liegen. Wie die Polizeiinspektion Kemnath mitteilt, ist die Unfallursache bisher nicht bekannt.Hinzukommende Verkehrsteilnehmer reagieren vorbildlich. Sofort betreuen Sie den Mann, sichern die Unfallstelle mit Warndreiecken ab und riefen den Notruf. Die Integrierte Leitstelle Nordoberpfalz schickte den Rettungsdienst sowie die Feuerwehren Riglasreuth, Oberwappenöst und Neusorg an den Unfallort. Ehrenamtliche Retter der Helfer vor Ort Fichtelnaabtal treffen als Erstes an der Unfallstelle ein und übernehmen die fachliche Versorgung des verletzten Fahrers, der alleine in seinem Fahrzeug unterwegs war.Die Einsatzleitung der rund 35 Floriansjünger übernahm der Riglasreuther Kommandant Albert Thalhammer, den Kreisbrandmeister Peter Prechtl unterstützte. Der Verkehr wurde überwiegend halbseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Neben der Regelung und Absicherung des Verkehrs stellten die Feuerwehrleute den Brandschutz sicher. Zudem wurde Löschmittel bereitgehalten und die Batterie des Wagens abgeklemmt. Dazu musste der Rettungsspreizer eingesetzt werden, um die Motorhaube zu öffnen.Ein Rettungswagen aus Kemnath brachte den Leichtverletzten zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus. Zur Unfallaufnahme waren Beamte der Polizeiinspektion Kemnath vor Ort. Auf dem Streckenabschnitt der Staatsstraße 2177 zwischen der Kreuzung zur Staatsstraße 2181 (Naabtalkreuzung) und der Ortschaft Riglasreuth kam es bis gegen 20 Uhr zu Verkehrsbehinderungen. Bevor die Straße wieder freigegeben wurde streute ein Winterdienstfahrzeug diese ab. Der Skoda, an dem Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden.