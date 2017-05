Vermischtes Neusorg

Vor zwei Jahren nahmen die Sportlerinnen des TUS Neusorg den Spielbetrieb in der Kreisliga auf und marschierten durch bis in die Bezirksliga. Grund genug, die sportliche Leistung zu würdigen.

(hkö) Die Volleyballdamen vom TUS Neusorg folgten der Einladung von Bürgermeister Peter König und trugen sich in das Goldene Buch der Gemeinde ein. Zu dieser Feierstunde waren auch die Vorsitzende des TUS Neusorg, Erni Bühl, und ihre Stellvertreterinnen Beate Schmucker und Isolde Sacher gekommen.König sagte, dass zwar kein Balkon am Rathaus vorhanden sei, um die Mannschaft und Trainer Willi Küffner zu feiern, aber im "Wohnzimmer", dem Sitzungssaal, könne diese Leistung ebenso würdig geehrt werden. Mit der Meisterschaft in der Kreisliga, dem "Durchmarsch" in der Bezirksklasse und dem Aufstieg in die Bezirksliga-Ost wurde ein großes Ausrufezeichen gesetzt, stellte der Verwaltungschef fest.Somit sei der TUS Neusorg die erfolgreichste Volleyballmannschaft des Landkreises Tirschenreuth. Diese Leistung, so der Bürgermeister, ist Anlass genug, die Sportlerinnen mit dem Eintrag ins Goldene Buch zu belohnen. Er gratulierte zur gewonnenen Meisterschaft und überreichte an Spielführerin Sabine Hörl die Porzellanplakette der Gemeinde Neusorg.Vorsitzende Erni Bühl skizzierte den Werdegang der Volleyballmannschaft. Im April 2015 wurde der Entschluss gefasst, eine Mannschaft ins Leben zu rufen. Diesem Wunsch folgten die Verantwortlichen gerne und nahmen den Spielbetrieb auf. Dass die Mannschaft mit Sabine Hörl, Ina Söllner, Stefanie Eiglmeier, Maria Beer, Christina Zahn, Sonja Wegmann, Kathrin Filbinger, Angelika Sertl, Lisa Herrmann, Elisabeth Müller, Elvira Schmid und Ina Söllner so erfolgreich sein würde, habe niemand vorhersehen können. Ohne Unterstützung durch die Gemeinde Neusorg, den Trainerstab um Willi Küffner und den unbändigen Willen des Teams wäre dieser Erfolg nicht möglich gewesen, stellte Bühl heraus.Trainer Willi Küffner bedankte sich ebenfalls bei der Gemeinde und der Vereinsführung und betonte, dass der Großteil dieses Erfolges den Mädels gebührt. "Natürlich gibt es auch Reibereien, aber das letzte Wort habe einfach ich", betonte der Trainer.