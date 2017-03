Wirtschaft Neusorg

09.03.2017

Was einst groß war, wird jetzt kleingemacht. Und zwar ganz klein. Ein Mega-Bagger verwandelt die Media-Brache in Bruchstein.

(obe) Zu haushohen Haufen türmen sich die Überbleibsel des früher boomenden Areals. Hie und da sieht man noch Restbauten, Fundamente und markante Einfassungen. Sie erinnern an das, was einmal war. Eine Woche hat das Abbruchunternehmen Plannerer aus Pullenreuth mit seinen Arbeitern gebraucht, um den vierstöckigem Hochbau, der einst das Ortsbild geprägt hat, den Garaus zu machen. 300 Tonnen Stahl und Metall wurden verarbeitet. Rund 15 Mitarbeiter waren, bevor der Abriss begann, per Hand damit beschäftigt, das Gebäude zu entkernen und zu entrümpeln. Ziel war es, möglichst viel hochwertigen Beton zu erhalten, der später - nach dem Brechen und Schreddern - als Schotterersatz eingesetzt werden kann. Jedoch muss dazu der Beton sehr rein sein, um einen entsprechenden Wert zu haben.So mussten nicht nur die Holzverkleidungen und die gesamten Einbauten entfernt werden, sondern auch der Bitumen-Dachbelag, der vermutlich teerhaltig war. Hauptakteur war der große Liebherr-Bagger der Firma Plannerer. Eine Eigenkonstruktion von Firmenchef Stefan Plannerer. 600 PS stark, 155 Tonnen Gesamtgewicht. Um dieses Ungetüm auf Ketten überhaupt vor Ort manövrieren zu können, bedarf es für den Ausleger mit einer Gesamtlänge von annähernd 45 Metern ein eigenes Kontergewicht in Form einer Stahlplatte mit 30 Tonnen."Mit dem Ausleger könnte man", so Stefan Plannerer, "bis in 30 Metern Höhe und bis zu 18 Metern Tiefe arbeiten. Die erste Ausleger-Länge von rund 15 Metern sei komplett wasserdicht, so dass auch unter Wasser jederzeit gearbeitet werden könne.Um die Kraft zu bündeln, entwickelte Plannerer einen Tank, in dem ein Stickstoffzylinder die absenkenden Kräfte aufnimmt, speichert und dann wieder einbringt zum Anheben. "Das Prinzip ähnelt einem Stabzylinder am Kofferraumdeckel, nur etwas größer", erklärt Plannerer, während er schon wieder mittels Sprechfunkgerät spezielle Anweisungen an den Vorarbeiter und den Baggerführer gibt.Letzterer - der Herr über das Monstrum - hat einen ausgesprochen bequemen Arbeitsplatz. Auch dies eine Entwicklung aus dem Hause Plannerer. Der Baggerführer hat eine Art Liegestuhl zur Verfügung. Damit hat er ein gutes Sichtfeld. Die 8,5 Tonnen schwere Schere muss gewechselt werden. Ehe sie sich weiter durch die rund 40 Zentimeter dicken Stahlbetondecken frisst, muss der 6.5 Tonnen schwere Greifer noch einige Teile abnehmen. Auch hier haben sich die Techniker Gedanken gemacht, wie man schnell, sicher und ohne großen Personaleinsatz hier arbeiten kann. Mit einem Schnell-Kupplungs-System. Staub wird mit dem Inhalt eines 20 000-Liter-Wasserfasses bekämpft.Die Zaungäste stehen an der Marktredwitzer Straße und schauen zu. Manche mit Wehmut, wie ein früherer Betriebsleiter. Nicht nur ihm tut es in der Seele weh, das Wahrzeichen einer erfolgreichen Zeit verschwinden zu sehen. Da hilft nur die Hoffnung auf einen Neubeginn.