"Ihr gehört zu den rührigsten Vereinen im Kreisverband", lobte Kreisvorsitzender Albert Nickl die Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins bei der Jahreshauptversammlung im Gasthaus Künneth. Der Kreisvorsitzende spielte hier nicht nur auf den Almabtrieb an.

Viele Höhepunkte

Kräftige Nachwuchsarbeit

Harmonisch wie das Gartenjahr verlief auch die Jahreshauptversammlung. Von Ruhe in den vergangenen zwölf Monaten konnte beim Obst- und Gartenbauverein aber keinesfalls die Rede sein. Schriftführerin Elisabeth Haberberger berichtete von einem Vorstandsseminar in Schlammersdorf, bei dem Dietrich eine Präsentation über den letzten Almabtrieb hielt. Auch der Kurs "Weiden flechten" war sehr gut besucht ebenso der Ausflug nach Veitshöchheim und die Wanderung zur Tauritzmühle. Höhepunkt im Vereinsjahr war der Almabtrieb im vergangenen Oktober. Das Ereignis zog Besucher aus nah und fern an.Die Schriftführerin informierte über weitere Aktivitäten: Der Vorstand gratulierte Vereinsmitgliedern zu deren Jubelgeburtstagen. Gleich vier Mal übernahm der Verein das "Kulmhauskassieren". Beim Bürgerfest übernahmen die Gartler einmal mehr die Kuchentheke und das Kinderprogramm.Auch bei der Einweihung des neuen BRK-Hauses sowie beim Kindergartenjubiläum gab es Kuchen vom Obst- und Gartenbauverein. Zum Kindergartenjubiläum wurde ein Baum gepflanzt und ein Fest- und Wunschbaum aufgestellt. Auch für Familie Kraft wurde zur Geburt ihres Kindes ein Baum gepflanzt. Der Verein übernahm am Marktplatz die Osterdekoration. Der Nachwuchs des Obst- und Gartenbauvereins, die "Stacheligen Kulmkids" trafen sich einmal in Monat von Februar bis Dezember. Vielfältig waren die Aktivitäten: Bastelnachmittage, bepflanzen von Hochbeeten, Kartoffelernte, Ferienprogramm. Derzeit zählt der Verein 102 erwachsene Mitglieder und 26 Kinder.Von soliden finanziellen Verhältnissen berichtete Kassiererin Annemarie Preißinger. Der Verein spendete dem Stadtverband 1000 Euro aus dem Erlös des Kaffee- und Kuchenverkaufs beim Bürgerfest. Die Kassenprüfer Alfons Foitzik und Walter Schindler bescheinigten einwandfreie Kassenführung. So war die Entlastung des Vorstands nur Formsache.Voll des Lobes war Kreisvorsitzender Albert Nickl: Er gratuliert der Stadt Neustadt am Kulm zu diesem rührigen Verein. Es seien aber nicht nur die vielfältigen Aktivitäten - wie der über die Landkreisgrenzen hinweg bekannte Almabtrieb - die den Verein auszeichnen, sondern vor allem die vorbildliche Nachwuchsarbeit.Den Kindern werde das gesamte Jahres ein tolles, abwechslungsreiches Programm geboten. Dank galt André Dietrich, der sich auch im Kreisvorstand einbringt. Dem Lob schloss sich Bürgermeister Wolfgang Haberberger an. Der Obst- und Gartenbauverein, sei eine Säule im Vereinsleben der Stadt, vor dem man den Hut ziehen muss. Abschließend präsentierte Georg Miedel Bilder aus dem abgelaufenen Gartenjahr. Begonnen hat te die Versammlung mit dem Gedenken an die verstorbene Elisabeth Porsch. ( Hintergrund )