Die Marktplatzanwohner von Neustadt am Kulm lassen nicht locker. Zu einer Infoveranstaltung kamen rund 60 Bürger und hörten dort erneut Vorwürfe gegen ihren Bürgermeister.

Runder Tisch und gemeinsame Sitzung Nach dem Aus für die Umgehung der Kreisstraße kehrte nur kurz Stillstand in die Planung in Sachen Marktplatz ein. Seit Anfang Mai tut sich was und in der kommenden Woche steht erstmals ganz offiziell eine Sitzung von Stadtrat, Umgestaltungsgegnern (IG Marktplatzanwohner) und -befürwortern (Gruppe Pro Neustadt) an.



Am 3. Mai tagte erstmals der Runde Tisch im Landratsamt Neustadt, bei dem es um die Zukunft der Ortsdurchfahrt der Kreisstraße NEW 14 ging. Neben Stadt und Landkreis war das Hamburger Planungsbüro und das Staatliche Bauamt vertreten. Stadt wie Landkreis halten sich mit konkreten Aussagen zu Ergebnissen zurück, beide Seiten betonen, dass es ein konstruktives Gespräch war. Das Planungsbüro soll nun einen "abgestimmten Planungsentwurf" vorlegen. "Dieser wird dann nochmals besprochen und im Optimalfall vom Kreisausschuss auch so für die ,Landkreis-Seite' abgesegnet", erklärt Landratsamtssprecher Reinhard Schmid. Auf dieser Basis gelte es, die Kostenübernahme von Landkreis und Stadt zu klären. Bürgermeister Wolfgang Haberberger freut sich, dass der Landkreis sich flexibel zeige. "Derzeit prüfen verschiedene Stellen, was nun möglich ist."



Kommende Woche tagt der Stadtrat dann gleich doppelt. Zur regulären Sitzung am Dienstag gibt es eine außerordentliche am Freitag. Beide Bürgergruppen werden im Evangelischen Gemeindehaus ab 19 Uhr ihre Vorstellungen zur Marktplatzsanierung vortragen und Rückfragen dazu beantworten.



Die IG hat bereits angekündigt, dann eine eigene Planskizze für den künftigen Marktplatz vorzulegen. Außerdem haben die Anwohner bereits angekündigt, zur Stadtratssitzung um 19 Uhr wie zuletzt üblich demonstrieren zu wollen. Darauf verzichten wolle die IG nur, wenn der Bürgermeister doch Akteneinsicht gewährt. (wüw)

Wie sehr die Umgestaltung des Marktplatzes bewegt, zeigt das Interesse an der Informationsveranstaltung der Interessengemeinschaft (IG) in der Gaststätte Burucker: Vor 60 Anwohnern stellten die IG-Sprecher Christa Tschirschnitz und Hermann Pühl die Ideen und Forderungen vor.Dies seien alle im Sinne der Städtebauförderung, erklärte Tschirschnitz und verwies auf die Ziele dieses Programmes, wie sie die Regierung der Oberpfalz ausweist: "bau- und kulturhistorisch wertvolle Städte und Ortskerne auf breiter Grundlage zu sichern und zu erhalten", zitierte Tschirschnitz vom Internetauftritt der Regierung. Ausdrücklich werde der "Erhalt historischer Ortsstrukturen" als Ziel hervorgehoben. Alte gewachsene Ortsbilder seien nicht als Last, sondern als Chance, habe der leitende Baudirektor für die Städtebauförderung, Hubert Schmidt, im Dezember in einem Gespräch mit dem "Neuen Tag" erklärt. "All das soll für Neustadt am Kulm nicht gelten", erklärte Tschirschnitz. Laut Bürgermeister Wolfgang Haberberger plädiere Schmidt hier dafür, dass es keine Straße durch die Platzmitte, sondern Einbahnstraßen geben soll.Hermann Pühl übte Kritik an der Informationspolitik und der "Hinhaltetaktik" des Bürgermeisters. Haberberger wisse, "was die große Mehrheit der Marktplatzanlieger will, dass sie seine Pläne ablehnen, und doch setzt er seinen Kopf durch und treibt die Planung nach seinen Vorstellungen gegen den Willen der Mehrzahl der Anwohner voran". Weiter kritisierte Pühl, dass die Interessengemeinschaft keine Akteneinsicht erhält. Der Bürgermeister habe auf kosten der Stadt eine Rechtsanwaltskanzlei eingeschaltet, um zu verhindern, dass die IG die Akten einsehen kann. "Wer in dieser Angelegenheit Akteneinsicht verweigert, der hat etwas zu verstecken", mutmaßte der Sprecher weiter. Was man von den Ausführungen des Bürgermeisters halten kann, mache der Streit mit Landrat Andreas Meier deutlich.Vergebens habe sich die IG um Besprechungstermine mit der Stadt bemüht. Auch aus den versprochenen monatlichen Informationsterminen sei nichts geworden. Selbst einfache Nachfragen, beispielsweise welche Fördermittel es wofür gebe, blieben unbeantwortet. Pühl erklärte, dass eine Sanierung genauso gefördert werde, wie eine Umgestaltung. Die Gruppe "Pro Neustadt" plaudere nach, "was ihnen der Bürgermeister vorsagt". Offen sei auch, ob eine Erschließungseinheit gebildet werden kann. Pühl mutmaßte, dass auf die Bürger 1 Million Euro Kosten zukommen und nicht "wie vom Bürgermeister schön geredet 260 000". Hinzu kommen 600 000 Euro für den Oberflächenkanal. Weiter führte er aus, dass nur die Kommune in den Genuss der mehrfach angesprochenen 80-Prozent-Förderung kommt. Soweit er wisse, werde auch nicht die billigste Variante umgelegt, wie behauptet, sondern "mittlere" Kosten.Einige Anwohner waren in Hirschau, um das Ergebnis der dortigen Platzsanierung anzuschauen und mit dem Bürgermeister zu sprechen. Wie in Hirschau erschließe in Neustadt am Kulm die Kreisstraße den Platz. Beide Flächen, sowohl vor Sommer-, als auch vor Winterseite haben damit Marktplatzcharakter. Bis auf die Gehwege seien die Kosten deshalb von der Kommune zu tragen. Einbahnstraßen lehnt die IG aus Kosten- und Sicherheitsgründen ab. Hauptverkehrsstraßen werden zudem um ein Mehrfaches teurer bei der Herstellung. Die IG möchte zudem nicht, dass die Stadt "Extras" an der Kreisstraße aus eigener Kasse übernimmt. Das betreffe auch Winterdienst und Unterhaltskosten. Pühl erinnerte, dass die Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt zuletzt von 500 auf 2296 Euro gestiegen ist, weitere Maßnahmen wie das Haus am Kulm, Baugebiet Kulmblick in Mockersdorf und die energetische Sanierung des Rathauses stehen an. Die große Mehrheit der Anwesenden bekräftige ihre Zustimmung zu der Planung mit einer Unterschrift in eine aufgelegte Liste.