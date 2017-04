Am Samstag lag zwischen Neustadt und Neustadt noch eine Kampfzone. In Neustadt a.d. Waldnaab war Landrat Andreas Meier so sauer, dass er den Bürgermeister von Neustadt am Kulm, Wolfgang Haberberger, der Lüge bezichtigte.

Denn der hatte behauptet, der Waldnaab-Neustädter habe dem Kulm-Neustädter eine Ortsumgehung versprochen und wolle davon nichts mehr wissen. Meier hingegen pocht darauf, er habe den Kulmern versprochen, eine Umgehung zu prüfen. Die habe sich aber als so teuer herausgestellt, dass sie als Alternative zur Ortsdurchfahrt, der Kreisstraße NEW 14, nicht in Frage komme.Das sieht Haberberger mittlerweile wohl ebenfalls so. Landrat Meier zitierte in der Kreisausschuss-Sitzung am Dienstag aus einer E-Mail des Bürgermeisters vom Sonntag: "Es gab mittlerweile viele Gespräche mit den meisten Stadträten. Wir sind mittlerweile auch der Meinung, dass eine Umgehung unter den bekannten Rahmenbedingungen nicht mehr sinnvoll ist (...) Es kann also beschlossen werden, dass die Kreisstraße im Ort bleibt.".