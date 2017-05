Die Interessengemeinschaft der Anwohner verteidigt ihren Plan für einen künftigen Marktplatz in Neustadt am Kulm, die Stadträte üben Kritik daran. Bei der Sitzung am Freitag ist das nicht das Einzige, was anders läuft als in den vergangenen Monaten.

Extra nach Hirschau

Plan als Ideensammlung

Bürgermeister Wolfgang Haberberger ist auf Durcheinander eingestellt. Zu Beginn wendet er sich am Freitagabend an die rund 60 Zuhörer im Evangelischen Gemeindehaus (wir berichteten): "Das ist eine Stadtratssitzung." Zwischenrufe werde er nicht dulden, nur er als Sitzungsleiter dürfe das Wort erteilen, verwies der Bürgermeister auf die Geschäftsordnung. Als sich die Besucher nach rund 100 Minuten darüber hinwegsetzen, hat Haberberger aber nichts dagegen: Die Zuhörer spenden Stadträten und Sprechern zum Schluss Applaus. Den Neustädtern gefällt, wie die Sitzung abgelaufen ist.Tatsächlich war mit einem so konstruktiven Verlauf nicht unbedingt zu rechnen. Drei Tage zuvor hatte die Interessengemeinschaft der Marktplatzanwohner vor dem Rathaus demonstriert, während Haberberger drinnen in der regulären Stadtratssitzung einen Rechtsanwalt juristische Drohkulissen gegen die IG aufbauen ließ. Am Freitag sprechen Stadträte und Marktplatzanwohner meist sachlich. Die IG-Befürchtung, der Bürgermeister könnte seine Rolle als Sitzungsleiter für seine Zwecke nutzen, bewahrheitet sich nicht: Jeder Sprecher darf seine Argumente vortragen. Dabei muss sich Haberberger heftige Kritik anhören: Bürgerferne, fehlende Transparenz, schwache Informationspolitik. IG-Sprecher Hermann Pühl merkt zweideutig an: "In Hirschau hat es erst nach einem Bürgermeisterwechsel mit der Marktplatzsanierung funktioniert."Überhaupt ist vom Hirschauer Marktplatz fast häufiger die Rede als von dem in Neustadt. Die dort abgeschlossene Platzsanierung gilt der IG als Vorbild - aber auch dem Bürgermeister. Nach der IG war auch er mit Stellvertreter Karlheinz Schultes im Landkreis Amberg-Sulzbach, um sich vom Hirschauer Kämmerer die Sanierung erklären zu lassen. Zurück kam er mit ganz anderen Informationen als die IG. Tatsächlich sei der Platz großteils als verkehrsberuhigter Bereich abgerechnet, für den die Stadt die Kosten übernimmt und Fördermittel erhält. Allerdings dürfe dort keine Parkfläche liegen, berichtet Schultes. "Ich glaube nicht, dass das in eurem Sinne ist."Hermann Pühl hält dagegen: In Hirschau gebe es sehr wohl im verkehrsberuhigten Bereich Parkflächen. Und so soll es auch in Neustadt sein: Die Sanierung soll großteils über die Stadt abgerechnet werden, Struktur und Höhenniveau unverändert bleiben. Haberberger und Schultes bezweifeln, dass dies geht, wenn die Kreisstraße ihren Platz behält, was für die IG "oberste Priorität hat", wie Sprecher Jürgen Kopp bemerkt. Das Angebot, sich gemeinsam in Hirschau zu informieren, reicht der IG nicht, besonders Pühl verlangt, die Stadt solle den Planvorschlag der IG dem Kommunalen Prüfungsverband vorlegen. Die Forderung wiederholt er so oft, bis Haberberger eine Prüfung verspricht.Bei den Fragen der Stadträte zeigt sich, dass die Planung der IG nicht bis ins Detail geht. "Die genaue Planung ist Aufgabe der Verwaltung. Wir stellen hier eine Ideensammlung vor." Zu einigen Punkten gibt es recht genaue Vorstellungen: Die Gehwege sollen nicht breiter als zwei Meter sein, beim Belag wünscht sich die IG Flexibilität. "Gerade die denkmalgeschützten Häuser sollten ihr Pflaster vor der Türe behalten dürfen", sagt Christa Tschirschnitz. Zur Verkehrsberuhigung reichen Bäume entlang der Kreisstraße. Abgesehen vom Verlauf der Straße sei die IG aber kompromissbereit, erklärt Kopp.Auch ohne greifbare Ergebnisse: Am Ende bleibt ein Gefühl der Annäherung, auch bei Tim Preißinger und Michael Walter. "Ich hoffe, dass die heute begonnene Diskussion zu positiven Ergebnissen führt", erklärt Preißinger für Pro-Neustadt. Zur konkreten Platzgestaltung äußert sich die zweite eingeladene Bürgergruppe nicht. Nach dem Aus für die Umgehung sei Zeit für eine neue Planung, und Pro-Neustadt könne sich mit verschiedenen Varianten anfreunden. Wichtig ist Pro-Neustadt, dass die Ergebnisse der Bürgerarbeitsgruppen in die Planung einfließen. Vom Bürgermeister fordert Pro-Neustadt Transparenz, von der IG Kompromissbereitschaft. Dann spenden die Besucher Applaus.