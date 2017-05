Mockersdorf. Den Schlüssel zum Tabernakel und damit den Schlüssel zu Jesus Christus gab es erstmals für neun Kinder aus der Sankt-Michaels-Pfarrei Mockersdorf und vier Kinder aus der Dreifaltigkeitsgemeinde Kirchenlaibach bei ihrer Kommunionfeier. Unter den majestätischen Klängen von Johann Sebastian Bachs Präludium in D-Dur mit Luzia Fürst an der Orgel zogen die jungen Gläubigen in das Gotteshaus ein.

Die erste heilige Kommunion war für die 13 Kinder der Pfarreiengemeinschaft der krönende Abschluss einer einjährigen Vorbereitungszeit. "Zum ersten Mal dürfen wir an den Tisch des Herrn treten", sagte Kommunionkind Jessica Sieber. Nicht nur wegen ihrer weißen Gewänder hieß Pfarrer Sven Grillmeier seine "Fast-Engelchen" willkommen. Die drei Kommunionkinder Antonia Schäffler, Christian Tadler und Michaella Heß begrüßten Jesus Christus in den Kyrie Rufen, begleitet vom Kyrie Eleison des Chores "Kids & More" und der Gottesdienstbesucher.Anschließend legten die Kommunionkinder das Taufversprechen ab. In den Fürbitten beteten die Mädchen und Buben um den Segen für alle Wegbegleiter, die Mitglieder der Pfarrgemeinden, für die Mutlosen, Frustrierten im Glauben und Verstorbenen. In einer kleinen Prozession brachten die Kommunionkinder Brot und Wein, Kerze und Blumen zum Altar.Eine frohe Botschaft hatte Pfarrer Sven Grillmeier noch am Ende der Kommunionfeier: Bischof Rudolf Voderholzer kommt am Sonntag, 3. Dezember, zum Pontifikalamt nach Mockersdorf und segnet den neuen Altar.