Die CSU der Kulmstadt debattiert über Mitgliedsbeiträge und die Sanierung des Marktplatzes. Ein Thema polarisiert dabei besonders.

Neuwahlen Brigitte Haberberger gehört dem Vorstand nicht mehr an, auf sie folgt Arina Schultes als Beisitzerin. Sonst bleibt die Vorstandsriege mit Vorsitzendem Karlheinz Schultes, Stellvertreter Tim Preißinger, Schatzmeisterin Andrea Wolfram, Schriftführer Alexander Roth, Michael Walter, Rudolf Lang sowie Beisitzern Hermann Gmelch und Tim Pühl gleich. Kassenprüfer: Wendelin Leiter und Hermann Weismeier. Delegierter für die Stimmkreisversammlung ist Karlheinz Schultes, Vertreter Tim Preißinger. Delegierte in der Kreisvertreterversammlung: Karlheinz Schultes und Tim Preißinger; Vertreter Rudolf Lang und Hermann Gmelch.

Die Erhöhung der Mitgliedsbeiträge stieß bei einigen Mitgliedern des CSU-Ortsverbandes Neustadt am Kulm sauer auf. Das zeigten sie bei der Jahreshauptversammlung im Dorfgemeinschaftshaus in Filchendorf nach einer Diskussion auch mit Uneinigkeit bei der Abstimmung. Bei einigen Gegenstimmen und Enthaltungen beschlossen die CSU'ler schließlich eine regulierende Erhöhung der Beiträge. Die Mitgliedsbeiträge der CSU seien jedoch nach wie vor die günstigsten und könnten teilweise, wie bei anderen Gruppierungen auch, von der Steuer abgesetzt werden, hieß es beschwichtigend aus Richtung Führungsmannschaft.Nachdem sich in Sachen Marktplatzsanierung von heute auf morgen die Gegebenheiten geändert hatten, gelte es nun, trotzdem weiter zuversichtlich an der Sache dran zu bleiben. Gespräche mit Fachstellen und Gremien würden die weitere Richtung vorgeben. Ziel müsse laut CSU bleiben, die Kosten für die Anlieger so gering wie möglich zu halten. Inwieweit das möglich ist, bleibe abzuwarten.Einige Diskussionsteilnehmer zeigten sich überrascht über die Art und Weise der öffentlichen Kommunikation einiger Mandatsträger in dieser Angelegenheit. Dies hätte auch anders gehandhabt werden können, meinten sie. Stellvertretender Landrat Albert Nickl wünschte bei dem Thema Marktplatzsanierung allen Beteiligten ein gutes Ende. Im Frühjahr 2018 sollte mit den Bauarbeiten begonnen werden können. Es sei mittlerweile kein Geheimnis mehr, dass die Kreisstraße weiterhin durch Neustadt führen wird, die hohen Kosten waren in der Gegenrechnung zur Befahrung nicht zu vertreten. Es sollten sich nun alle an einen Tisch setzen und einen Konsens finden. Der Maßnahme widerfahre eine Top-Förderquote, dies gelte es zu nutzen. Geprüft werden nun verschiedene Lösungsmöglichkeiten, unter anderem die Ausführung als zweispurige Einbahnstraße.Ortsverbandsvorsitzender Karlheinz Schultes informierte über zahlreiche Aktivitäten. Unter anderem den Besuch von MdB Albert Rupprecht im Kindergarten. Die Teilnahme am Bubble-Ball-Turnier, an vier Bürgerstammtischen, einer CSU-Kreistagsfraktionssitzung in Sachen Verlegung der Kreisstraße, sechs Vorstandssitzungen und den Sitzungen des Stadtverbandes.Dem CSU-Ortsverband Neustadt am Kulm gehören aktuell 29 Mitglieder an. Folgende Mitglieder wurden geehrt: Manfred Brandl (30 Jahre), Werner Ohla (25), Wendelin Leiter (10), Karlheinz Heinlein (10) und Andrea Wolfram (10). Schultes informierte, dass die CSU beim Bubble-Ball-Turnier, beim Kulmhauskassieren, beim Bürgerfest und dem Ferienprogramm wieder mitmache. Die Bürgerstammtische werden ebenfalls erneut stattfinden, der nächste am 19. Mai.