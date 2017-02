Nach einem Gespräch zwischen Stadtrat und Interessengemeinschaft sah es nach Verständigung in Sachen Marktplatz aus. Die Gegner der Sanierungspläne wollten auf die beinahe schon traditionelle Demo zur Stadtratssitzung verzichten. Am Dienstag standen sie dann doch mit Trillerpfeifen und Transparenten am Rathaus, um den Räten einen heißen Empfang zu bereiten.

Bürgermeister und Stadtrat hatten den IG-Vertretern zugesagt, ihnen neue Pläne und Kalkulationen zukommen zu lassen. Die Vertreter der Marktplatzanlieger sollten dann ihre Vorstellungen formulieren, danach waren neue Gespräche geplant. Ob es soweit kommt, scheint nun fraglich. Weil sie am Sitzungsvortag den Plan noch nicht hatte, entschloss sich die IG doch für eine Demo. Für die Stadträte gab es Pfiffe, für Christa Tschirschnitz und Hermann Pühl Applaus, als sie die Vorstellungen der IG vortrugen. Eine weitere Forderung war die Vorlage der Planung und die Bekanntgabe von Zahlen und Informationen zur Umlage der Kosten.Wenig Verständnis zeigte Bürgermeister Wolfgang Haberberger im Stadtrat. Er habe den Plan samt Schreiben des Landratsamts an IG-Sprecher Georg Doreth übergeben - am Vormittag vor der Sitzung. Die Übergabe habe sich verzögert, weil die Stellungnahme der Aufsichtsbehörde zur Kostenbeteiligung der Anlieger noch nicht vorlag. Weshalb die IG dennoch demonstriere, könne er nicht verstehen.Haberberger erläuterte, dass für die geplante Einbahnstraßenregelung gemäß Satzung 20 Prozent der Fahrbahn, 30 Prozent der Beleuchtung und Oberflächenentwässerung und 50 Prozent bei Gehwegen und Parkstreifen umgelegt werden. Als Kostenanteil wird lediglich eine Grundausstattung angenommen. Höherwertige Ausführungen werden nicht umgelegt. Beim Marktplatz habe ein Ingenieurbüro 259 500 Euro an Kosten ermittelt, die auf zirka 75 Anwesen umgelegt würden.Für ein durchschnittliches Anwesen ergebe sich laut Haberberger ein Beitrag von 3460 Euro. Gewerblich genutzte Liegenschaften werden etwas höher belastet. Die Stadt werde Ratenzahlungen über mehrere Jahre anbieten. Näheres soll in den nächsten Wochen bei einer Anliegerversammlung vorgestellt werden. Dann möchte Haberberger auch auf Kosten eingehen, die bei einer Umsetzung im Sinne der IG entstehen würden.