Strahlende Gesichter gab es beim Preisschafkopf des SPD-Ortsvereins nicht nur bei den Gewinnern, sondern auch bei den Organisatoren. Nachdem der Besuch des Preisschafkopfes im vergangenen Jahr zu wünschen übriggelassen hatte, waren diesmal 96 Schafkopfer am Start.

Die Kartler kamen nicht nur aus der Kulmstadt und der Umgebung, sondern reisten auch aus Kaimling, Floß, Poppenreuth, Auerbach und Münchberg an. Gespielt wurde an 24 Tischen in zwei ausgelosten Runden mit je 30 Spielen, wobei neben Solo auch Wenz gespielt werden durfte. Neben Pluspunkten wurden aber auch Minuspunkte geschrieben.Als Sieger ging schließlich Matthias Hoff aus Trabitz hervor. Er kam auf 111 Pluspunkte und konnte 200 Euro in Empfang nehmen. Für eine Drei-Tage-Reise nach Berlin entschied sich Hermann Lettner aus Pfaffenstetten, der es auf 104 Pluspunkte brachte und Platz 2 belegte. Die Ehre der Einheimischen rettete schließlich Robert Humig, der mit 100 Pluspunkten auf Platz 3 landete und 100 Euro bekam. Als beste Frau sicherte sich Irmi Diepold aus Münchsreuth mit 51 Pluspunkten den 12. Platz. Abgeschlagen mit 101 Minuspunkten landete schließlich Jörg Schläger aus Neustadt am Kulm auf dem letzten Platz. Er konnte sich aber dennoch über einen Sachpreis freuen, wie übrigens alle Teilnehmer, denn es gab für jeden Mitspieler einen Preis.