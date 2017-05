(alr) Viel zu tun gab es für die "Stacheligen Kulmkids" vom Obst- und Gartenbauverein Neustadt am Kulm in der letzten Gruppenstunde. Nachdem die "Großen" (wir berichteten) die Hochbeete zusammengebaut hatten, ging es nun daran, diese zu befüllen. Mit Eimern, Schaufeln und Gummistiefeln ausgerüstet ging es begeistert und fleißig ans Werk. Zunächst wurde in den Hochbeeten ein Vlies ausgelegt, danach kam ein Hasengitter, damit Wühlmäuse das Werk nicht kaputt machen. In den nächsten Schichten folgten Äste, Blätter, Kuhdung und schließlich Humus. Danach erfolgte die Ansaat mit Radieschen, Karotten, Petersilie, Kartoffeln und vielem mehr. Aus all den Früchten der Saat soll im Herbst eine leckere Gemüsesuppe gemacht werden. Um die Beete herum entstehen Rasen- und Blumenwiesenflächen. Zur Stärkung gab es Brote mit Quark, Tee und Apfelsaft.