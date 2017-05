Überraschung am Montagmorgen: Das Bauunternehmen Strabag hat damit begonnen, den Parkplatz vor der St.-Felix-Kirche aufzureißen. Peter Forster, städtischer Geschäftsführer im Rathaus, gab aber schnell Entwarnung: Das Felixfest am Wochenende und der Biker-Gottesdienst am Donnerstag, 25. Mai, werden nicht beeinträchtigt sein. Und auch die vielen Besucher der Maiandacht am Mittwochabend mit den Zupfer-Moidln Waltraud und Renate sollen den Parkplatz wieder benutzen können.

Die Arbeiter verlegen Glasfaserkabel für schnelles Internet und sanieren gleichzeitig den Parkplatz vor der Wallfahrtskirche, der am Hang in Richtung Altenstadt wegbricht. Schon am Mittwoch werde der Platz wieder geteert, versichert Forster. Weder Lichterprozession noch Motorrad-Gottesdienst würden behindert.