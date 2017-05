Bei 500 Turnieren um Punkte gekämpft

(bgm) "Ohne euch würde bei uns nichts laufen", dankte Michael Kühnel, Vorsitzender der Eisstockfreunde, Josef Kreuzer und Herbert Schmid, die im Verein stets mit anpacken und immer zur Stelle sind, wenn es Arbeit gibt. Großer Dank galt auch Reinhard Ade mit seiner Frau Martina, die das Vereinsheim bewirtschaften und dafür Sorge tragen, dass das Gelände immer in einem top Zustand ist.

Kühnel erinnerte an die sportlichen Erfolge bei zahlreichen Turnieren und dem Besuch beim Eissportverein Union Ertl in Österreich, mit dem man mittlerweile eine zehnjährige Freundschaft pflege. Schatzmeisterin Rosi Kühnel berichtete von größeren Ausgaben für einmalige Anschaffungen. Diese belasteten zwar die Kasse, in den nächsten Jahren seien aber keine größeren Investitionen notwendig. Die Ehrung langjähriger Mitglieder nahm zweite Vorsitzende Michaela Hausner vor. Seit 30 Jahren gehören Ludwig Bayer, Andreas Kreuzer, Christine Korsche, Josef Meyer, Annemarie Nachtmann, Martin Näger und Gerd Werner dem Verein an.Für ihre sportliche Aktivität ehrte Hausner zudem Herbert Schmid, Martin Sußner und Marco Hausner. Alle drei haben jeweils bereits 50 Turniere für den ESF bestritten. Marco Hausner ist außerdem seit zehn Jahren Mitglied im ESF.Auf noch deutlich mehr, nämlich genau zehnmal so viele Einsätze, bringt es Annemarie Kreuzer, die schon bei 500 Turnieren um Punkte kämpfte. Das Engagement der Jubilare, der aktiven Sportler und des gesamten Vereins lobte dritter Bürgermeister Heribert Schubert.