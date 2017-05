Der Felixberg ist für Thomas Bäumler ein lohnendes Ziel. Hier hat der Heimatarchäologe schon so manche Feuersteinartefakte gefunden. An der Kreisstraße nach Theisseil befand sich in der Mittelsteinzeit (8000 bis 6000 vor Christus) eine Jagdstation.

Auch den Mai-Feiertag nutzte der Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe zur "Pirsch". Beim Gang über ein Feld stieß er aber diesmal nicht auf steinzeitliche Artefakte, sondern entdeckte zu seiner großen Überraschung eine uralte, seltene Silbermünze.Nachdem er das gute Stück gereinigt hatte, wusste der Mediziner sehr schnell, was er in seinen Händen hielt: einen 15 Kreuzer, den 1622 Kaiser Ferdinand II. in Nürnberg auf einer Walze hatte prägen lassen. Eine Seite zeigt den Habsburger Doppelkopfadler, die andere Seite das Nürnberger Stadtwappen.Die sogenannte Große Kipper- und Wipperzeit dauerte etwa von 1620 bis 1623 und war laut Bäumler spannend. Die Landesherren versuchten damals, ihren Untertanen minderwertige Münzen mit niedrigerem Silbergehalt anzudrehen. Die Söldner gingen aber auf die Barrikaden. Mit den minderwertigen Münzen bescherten die Kipper und Wipper dem Reich seine erste Inflation.Der 55-jährige Altenstädter unternimmt ehrenamtlich für das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege heimatarchäologische Feldbegehungen. Seine Erkenntnisse veröffentlicht er in der im kommenden Jahr in Neustadt aus Anlass der 800-Jahr-Feier erscheinenden Chronik.