Die AOK sucht die cleversten und sportlichsten Schüler Deutschlands. Das Neustädter Gymnasium hat sich als Bayern-Sieger für die Endrunde qualifiziert und will jetzt auch AOK-Schulmeister werden.Der Lohn wäre ein Konzert mit dem Rapper MoTrip, der Sängerin und Rapperin Namika sowie dem Rap- und Pop-Musiker Kayef auf dem Felixberg.

Das Gymnasium hat die erste Runde mit Bravour gemeistert und die bayernweite Ausscheidung gewonnen. Die Pennäler mussten bis an einem Online-Quiz teilnehmen und Fragen aus den Bereichen Gesundheit, Ernährung, Sport und Fitness beantworten. Insgesamt beteiligten sich bundesweit mehr als 18 200 Jugendliche aus über 4600 weiterführenden Schulen.In jedem Bundesland rückt nun eine Schule nach dem Online-Quiz in die zweite Runde vor, zudem wurde noch eine Schule zufällig ausgewählt, so dass insgesamt 17 Bildungsstätten im Rennen um das begehrte Livekonzert sind.Wolfgang Lindner von der AOK Weiden überraschte die Neustädter Schule mit dem Landespokal und einer Urkunde, die er an Oberstudiendirektor Anton Hochberger und an die Schülersprecher überreichte. Zudem erklärte er, wie es in der Finalrunde weitergeht. Ende April kommt das "AOK-Schulmeister-Mobil". Das ist eine Art mobile Bühne, auf der in den Pausen eine deutsche Nachwuchsband ein Konzert gibt. An diesem Tag wird auch ein Bewegungsparcours aufgebaut, auf dem Schüler weitere Punkte für die Schule sammeln. Bis Ende April müssen 40 Personen für den Durchgang ausgewählt werden. Die Schule mit den meisten Punkten gewinnt am Ende das Musikfestival am 21. Juni.