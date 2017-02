Volle Konzentration. Nicht zu schnell und nicht zu langsam. Doch im entscheidenden Moment blitzschnell reagieren und sich auf den richtigen Stuhl plumpsen zu lassen. Die Anspannung ist allgegenwärtig. Aber wer die taktischen Schritte verinnerlicht hat, hat gute Chancen bei der Reise nach Jerusalem weit zu kommen.

(bgm) Eisprinzessinnen, Hexen und Marienkäfer oder knallgelb leuchtende Pokémons stellten sich beim Kinderfasching des Vereins Neustädter Faschingszug der Herausforderung. Der Elferrat hatte den Runde um Runde kleiner werdenden Stuhlkreis für das Actionspiel auf der Stadthallenbühne aufgebaut.Der Andrang der Nachwuchsnarren war so groß, dass Kinderprinz Jan I. und Kinderprinzessin Clara I. die Teilnehmer für die beiden Spielrunden auswählen mussten. Die Geschicktesten durften sich über eine kleine Belohnung freuen.Für alle Mädchen und Buben der restlos ausverkauften Veranstaltung gab es Krapfen, die sich die Mädchen und Buben oft in Begleitung von Mama oder Papa bei der langen Krapfenpolonaise abholten. Zwischendurch entspannten die Gäste und bewunderten die choreografischen Glanzleistungen des gesamten Hofstaates. Dann hieß es wieder ab auf die Tanzfläche, um zur Schlagermusik von Alleinunterhalter Thomas Schediwy zusammen mit den Tänzerinnen der Jugend- und der Prinzengarde abzufeiern.Auch das große Prinzenpaar Andreas II. und Catharina I. mischten sich unter das närrische Volk. Und für langjährige Aktive der Kinder- und Jugendgarde gab es Gardeabzeichen: sieben Stück in Bronze für drei Jahre auf der Tanzfläche sowie fünf silberne für fünfjährige Aktivität. Für acht Jahre Gardetanz ging die goldene Auszeichnung an Laura Enzmann, Emily Fink, Sina Herbrecher, Julia Löschl und Ellen Peters.