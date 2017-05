Neustadt/Weiden. Die Kreisjugendringe Neustadt und Tirschenreuth sowie der Stadtjugendring Weiden besuchten mit einer Gruppe von Verantwortlichen in der Jugendarbeit die Landeshauptstadt Berlin.

Über eineinhalb Stunden diskutierten die Ehren- und Hauptamtlichen bei einem Besuch mit den drei Bundestagsabgeordneten Albert Rupprecht, Reiner Meier und Uli Grötsch in einem Sitzungszimmer im Paul-Löbe-Haus. Themen waren neben der Arbeit der Abgeordneten in Berlin auch die Stromtrasse, Ausbildungsmöglichkeiten, Schulbildung und vieles mehr. Im Anschluss wurden der Bundestag und die Reichstagskuppel besichtigt.Die Stadtführung brachte die Oberpfälzer zu den Attraktionen der Stadt und an die Orte der Zeitgeschichte Berlins. Beim Mittagessen in der Bayerischen Vertretung stieß man auf den Abgeordneten Andreas Scheuer, mit dem sich eine interessante Diskussion über Integration und Waffenlieferungen ergab. Viele nutzten die Gelegenheit zu einem Foto mit dem Kabarettisten Django Asül, der sich ebenfalls in der Bayerischen Vertretung aufhielt. Danach waren Bummeln am Gendarmenmarkt und eine Shopping-Tour am Kurfürstendamm angesagt. Einige Jugendleiter sahen sich das Musical "Der Glöckner von Notre Dame" im Theater des Westens an.Bei herrlichem Sonnenschein unternahm die Gruppe eine Schifffahrt über den Wannsee nach Potsdam und besuchte das Schloss Sanssouci.