Für einen Euro mit dem Bus durch den Landkreis und durch Weiden touren - dieses Angebot gilt für Senioren ab 65 Jahren. Möglich macht das die bayernweite Aktionswoche "Zu Hause daheim".

Wohnraumberatung, Fachtag und Aktionstage In zahlreichen Orten finden in der Aktionswoche "Zu Hause daheim" Veranstaltungen statt. So gibt es etwa eine Wohnraumberatung am Mittwoch, 10. Mai, um 15 Uhr in der Gemeinschaftshalle Trabitz und am Freitag, 12. Mai, um 19 Uhr in der Aula der Markus-Gottwalt-Schule in Eschenbach . Einen Fachtag "Barrierefreies Bauen und Wohnen" organisiert der Landkreis Tirschenreuth am Freitag, 12. Mai, von 9.30 bis 14 Uhr in der Stadthalle Erbendorf .



In Bärnau werden am Donnerstag, 11. Mai, um 18.30 Uhr im Hotel-Gasthof "Zur Post" Hilfsmittel wie Seniorenhandy und Kleingeräte vorgestellt, die in einer Musterwohnung auch besichtigt werden können.



Weiden beteiligt sich mit drei Tagen im Seltmann-Haus. Am Dienstag, 9. Mai, lautet das Thema "Im Alter mobil bleiben". Vorträge befassen sich mit "Wie plane ich meine Busfahrt? oder "Bin ich noch fit für den Straßenverkehr?" Am Mittwoch, 10. Mai, geht es von 9 bis 16 Uhr um "Wohnen zu Hause im Alter". Am Donnerstag, 11. Mai, wird von 9 bis 16 Uhr die Ausstellung "Pflege- und Hilfsmittel im Alter" gezeigt. Zudem hören die Besucher mehr zu "Hilfsmittel aus dem Sanitätshaus", "Unterstützungsmöglichkeiten zu Hause", "Sicherheit im Alltag - sicher daheim", "Erste Hilfe zu Hause", "Wenn ein Pflegefall eintritt" und "Möglichkeiten und Grenzen der Pflege daheim".



Die Tagespflege "Sonnenschein" beschäftigt sich am 14. Mai von 14 bis 16 Uhr mit "Ein Leben ändert sich - Wohngruppe LebensArt". (ms)

Neustadt/Weiden. Die Idee stammt von Karl Wittmann, ÖPNV-Experte im Landratsamt. "Die Verkehrsunternehmen waren begeistert", sagte Alfred Meller von der Regionalbus Ostbayern GmbH (RBO). Auch der Stadtbus Weiden sei dabei. Die Busunternehmen sähen die Aktion als Chance, die älteren Menschen in den Bus zu holen, erklärte der Sprecher der Nahverkehrsgemeinschaft Weiden-Neustadt (NWN).2015 hatte das Sozialministerium erstmals eine bayernweite Aktionswoche zum Thema "Wohnen im Alter" gestartet. Kommunen und Verbände steuerten 200 Beiträge bei. Von Freitag, 5. Mai, bis Sonntag, 14. Mai, gibt es die zweite Auflage. Das Echo ist enorm: Über 330 Veranstaltungen sind in einem bayernweiten Programmbuch aufgelistet. Auf den Seiten 62 und 63 ist die Aktion "Mit dem ÖPNV zu Hause daheim" des Kreises Neustadt aufgeführt. Damit soll das "hervorragende ÖPNV-Angebot", so Meller, bei den Senioren besser bekanntwerden. Sie zahlen pro Fahrt einen Euro, unabhängig von der Busstrecke. Ein Umsteigen auf eine Anschlussfahrt und zum Stadtbus Weiden kostet nichts. Die Rückfahrt gibt es ebenfalls für einen Euro. Einzige Bedingung: Beginn und Ende der Fahrt müssen im Landkreis oder in Weiden liegen.Eine gemeinsame Nutzung von mehreren Senioren als Reisegruppe ist möglich, eine vorherige Anmeldung jedoch erforderlich, damit die erforderlichen Kapazitäten vorhanden sind (NWN-Kundenbüro: Telefon 0961/481680 oder Wies-Faszinatour: Telefon 0961/670320). Meller wusste schon von zahlreichen Anfragen. Offenbar hoch im Kurs stehen Zoiglfahrten. Auch nach der Aktionswoche gibt es für die älteren Busreisenden eine Sechserkarte (ermäßigt um 40 Prozent gegenüber Einzelfahrausweisen) und für Vielfahrer die Monatskarte Vario 31. Letztere ist ein Drittel billiger als die Monatskarte.Mit dem Angebot zur Aktionswoche will der Landkreis nach den Worten von Landrat Andreas Meier einen Beitrag zur Mobilität älterer Mitmenschen leisten und zur öfteren Nutzung der öffentlichen Buslinien anregen. Die Kosten teilen sich der Landkreis und die Busfirmen.

Geld aus der Landesstiftung

Neustadt/Weiden. (ms) Die Bayerische Landesstiftung hat wieder Förderanträgen aus der Region zugestimmt. Die Baudenkmäler, die bezuschusst werden, haben sowohl regionale als auch überregionale Bedeutung.Nach Angaben von Stiftungsratsmitglied Petra Dettenhöfer darf sich Weiden für die Instandsetzung und Sanierung des Alten Rathauses über 115 000 Euro freuen. Für die Außenrenovierung der katholischen Simultankirche St. Johannes der Täufer in Altenstadt bei Vohenstrauß gibt es 11 900 Euro. Thurndorf bekommt für die Sanierung und Instandsetzung der Maria-Hilf-Kapelle 12 000 Euro und Oberbibrach für die Sanierung der Kirchhofmauer an der evangelischen Expositurkirche St. Johannes Evangelist 5450 Euro.Tipps und TermineTreffpunkt für 100 MusikschülerMoosbach. (gi) Der "Tag der Oberpfälzer Musikschulen" ist am Samstag, 6. Mai, in Moosbach. Nahezu 100 Musikschüler aus den Musikschulen Eschenbach, Neumarkt, Weiden, Regensburg, Cham, Tirschenreuth, Neustadt und Moosbach treffen sich dort, um gemeinsam zu musizieren. Den ganzen Tag über wird ein 40-köpfiges Streichorchester in einem Workshop im Rathaussaal proben. Am Nachmittag treffen weitere Ensembles in Moosbach ein.Das große Abschlusskonzert in der Pfarrkirche beginnt um 19 Uhr. Neben dem Streichorchester werden etwa ein Bläserquintett aus Eschenbach, ein Gesangsensemble aus Neumarkt, eine Musikgruppe aus Weiden mit alter Musik in historischen Kleidern und ein Gitarrenensemble aus Regensburg auftreten. Aus der Musikschule Moosbach werden Maximilian Stefinger auf der Steirischen mit einem Stück von Herbert Pixner und Tobias Schulz mit einen Trompetensolo von Edward Maxwell das Konzert bereichern. Der Eintritt ist frei.StadtgeschehenSorgenfreie SchwangerschaftNeustadt/Tirschenreuth. "Kinderwunsch - Wunschkind - Designerbaby" - unter diesem Motto steht die Woche für das Leben, eine Initiative der Deutschen Bischofskonferenz und dem Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland. Zur Abschlussveranstaltung laden die katholische Diözese und der evangelische Kirchenkreis Regensburg mit der KEB Tirschenreuth alle Interessierten am Samstag, 6. Mai, ab 14 Uhr in die evangelische Erlöserkirche und das Gemeindezentrum Tirschenreuth ein. Referenten sind Josef Kratschmann und Andreas Dandorfer von der Fachstelle "Ehe und Familie" der Diözese Regensburg. Um 15.30 Uhr beschließt ein ökumenischer Wortgottesdienst mit Paarsegnung in der katholischen Pfarrkirche die Veranstaltung. Anmeldung unter 09631/300400.Schwarzes BrettRheuma-LigaAm Mittwoch, 10. Mai, um 15.30 Uhr Infotreff zum Muttertag für Mitglieder und Angehörige im Gasthaus "Zum Weißen Rößl" in Neustadt/WN.

Wöllershof. (phs) Wenn bald die aktuellen Arbeitslosenzahlen für die Oberpfalz veröffentlicht werden, scheint das irdische Paradies gleich hinter der nächsten Zoiglstube zu liegen. Knapp drei Prozent bedeuten Vollbeschäftigung. Doch davon profitieren nicht alle.

Hinter den Kulissen eines robusten Arbeitsmarkts tut sich der eine oder andere Abgrund auf. So wurden nach Angaben des bayerischen Gesundheitsministeriums 2014 bei zehn Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in der Oberpfalz Depressionen diagnostiziert.Das legt den Schluss nahe, dass Arbeitslose noch stärker leiden und deswegen schwerer in einer Anstellung Fuß fassen. Um das zu ändern, unterzeichneten Vertreter aus vier Oberpfälzer Arbeitsagenturen und Jobcentern, Bezirkstagspräsident Franz Löffler und die Verantwortlichen der Bezirkskliniken im Kuppelsaal des Klinikums Wöllershof einen Vertrag. Er ist laut Löffler "bundesweit einmalig". Darum geht es:Eine Arbeitsgruppe soll sich regelmäßig treffen.Patienten sollen auf Wunsch schon in der Klinik vom Jobcenter beraten werden, um Weichen für Beschäftigung nach der Entlassung aus dem stationären Aufenthalt zu stellen.Mitarbeiter der Arbeitsverwaltung bekommen Fortbildungen zum Umgang mit psychisch Kranken.Infoveranstaltungen der Arbeitsverwaltung für Klinikmitarbeiter, um die Arbeitsweise in Agenturen und Jobcenter besser kennenzulernen.Abgesehen vom humanistischen Auftrag, schwermütige oder süchtige Menschen wieder zu integrieren, hat die Kooperation auch eine volkswirtschaftliche Komponente. Denn in Zeiten des Fachkräftemangels sollten keine Ressourcen vergeudet werden.Dr. Markus Wittmann, Ärztlicher Direktor des Bezirksklinikums Wöllershof, ist froh, dass sich die Leistungsgesellschaft inzwischen offen eingesteht, dass sie psychisch Kranke produziert. Beispiel Burn-out: "Nur wer mal gebrannt hat, kann ausbrennen." Das habe in der heutigen Zeit nichts Anrüchiges mehr. In seiner Arbeit hat er es mit Patienten zu tun, die unter ständiger Erreichbarkeit, aber auch Unterforderung, Druck durch Vorgesetzte oder Kunden sowie dem Zwang zu immer mehr Flexibilität leiden. Das alles sei nicht hoffnungslos, zitierte Wittmann Max Frisch: "Krise ist ein produktiver Zustand. Man muss ihr nur den Beigeschmack der Katastrophe nehmen."Diesen Blick nach vorn teilen die Vertragspartner. Joachim Ossmann, Chef der Arbeitsagentur Schwandorf, brachte den Ansatz auf einen Nenner: "Reparatur ist teurer als Prävention." Dass dabei nicht von Einzelfällen die Rede ist, belegte seine Amberger Kollegin Sonja Schleicher mit Zahlen. In der mittleren und nördlichen Oberpfalz leben 9913 Bedarfsgemeinschaften, meist Familien. Dahinter verbergen sich 17 206 Menschen. Davon sind 12 665 erwerbsfähig, aber hilfsbedürftig. Das heißt, sie können mindestens drei Stunden pro Tag arbeiten, aber davon nicht den Lebensunterhalt bestreiten.Löfflers Wunsch stieß daher bei allen Beteiligten auf Zustimmung: Psychisch Kranke sollen raus aus der Werkstätte und rein in den ersten Arbeitsmarkt.