Der Naturpark wird noch attraktiver. 400 000 Euro stehen heuer für zahlreiche Maßnahmen zur Verfügung. In jedem Ort werden einheitlich gestaltete Übersichtsdarstellungen und Infopunkte aufgestellt. Vohenstrauß bekommt eine neue Ausstellung.

151 Pflegearbeiten

Libelle mit Wackelsteg

Adler-Schaukasten

Linden-Ausstellung Großen Stellenwert wird der Friedrichsburg in Vohenstrauß eingeräumt. Sozusagen als Leuchtturm wird sie künftig im Erdgeschoss den Besucher mit Informationen über den Naturpark und den Gemeinden des umgebenden Naturparklandes eine allgemeine Einführung geben, die sich dann im Obergeschoss mit der Linden-Ausstellung fachspezifisch fortsetzt. Linden sind die universellen Bäume der Menschen. Entlang von Straßen und Wegen markieren sie Abzweigungen und Höhenlagen. Sie säumen ferner den Wegverlauf als Baumzeile und Allee und werden an Kreuzen oder Marterln in der Flur gepflanzt. Linden dienen als Hausbaum, beschatten Keller und den Dorfplatz und bilden damit oft den Dorfmittelpunkt.



Der Nördliche Oberpfälzer Wald möchte hier gezielt die kulturhistorische und ökologische Bedeutung der Linde vermitteln und für den Erhalt dieser Kostbarkeit werben - nicht nur visuell, sondern mit allen Sinnen. Nach Abschluss der mit 50 000 Euro angesetzten Maßnahme steht ein qualifizierter Infopoint mit allgemeinen und fachspezifischen Informationen zur Verfügung, der dauerhaft unter der Woche gezielt angesteuert werden kann und eine flexible Nutzung erlaubt. (ms)

Viele Projekte und hohe Fördersummen, dafür bürgt der Naturpark Nördlicher Oberpfälzer Wald. Und jedes Jahr setzt er neue Glanzpunkte. So kassierte der Trägerverein im letzten Förderabschnitt über 200 000 Euro Fördermittel, die komplett an die Projektträger flossen. Dabei kommt fast jede Kommune in den Genuss staatlicher Zuschüsse aus dem bayerischen Umweltministerium.Für 2017 haben Landrat Andreas Meier und sein Team ein Investitionsvolumen von 400 000 Euro auf dem Weg gebracht, über das die Jahreshauptversammlung am 18. Mai in Neustadt entscheiden wird. Die mittlerweile 269 Mitglieder wird es freuen, wenn allein für die Biotopflege sowie die Umsetzung von floristischen Artenhilfsprogrammen 182 000 Euro zur Verfügung stehen.Die Sicherung von Serpentinitstandorten, Offenhaltung von Flachmoorwiesen oder Pflegemahd von Streuobstwiesen stehen nur beispielhaft für ein großräumiges Flächenmanagement. Damit verbunden sind auch der Erhalt von Naturdenkmälern sowie die Reaktivierung von Teillebensräumen, einschließlich erforderlicher Gehölzrücknahmen. Die vom Naturpark koordinierten 151 Pflegearbeiten werden ausschließlich an ortsansässige Landwirte und Naturschutzverbände im Verbund mit heimischen Betrieben vermittelt.Auf der anderen Seite sollen rund 215 000 Euro für Erholungsmaßnahmen in die Landkreise Neustadt und Tirschenreuth sowie in die Stadt Weiden fließen. Ein großes Anliegen des Vorstands ist es, dass einheitlich gestaltete Übersichtsdarstellungen und Infopunkte als Orientierungshilfe für Einheimische wie Gäste in allen Orten des Naturparks präsent sind. So soll dort künftig eine zentrale Übersichtskarte alle wesentlich prägenden natürlichen wie kulturellen Sehenswürdigkeiten, Ziele und Besonderheiten in stilisierter Form enthalten, um so dem Betrachter in leicht verständlicher Weise auf einem Blick einen Eindruck über die Eigenheiten dieser Natur- und Kulturlandschaft zu vermitteln. Dafür sind im Haushalt 52 000 Euro veranschlagt.Für Brückenerneuerungen im Bereich des Wanderwegenetzes Moosbach stehen 23 000 Euro bereit. Die Generalsanierung des Naturerlebnispfades "Gsteinach" in Pleystein wird mit 14 000 Euro angesetzt. Fast fertig ist dagegen die Überarbeitung des Naturerlebnispfades "Bierlohe" in Grafenwöhr . Die überregional beliebte Einrichtung wurde um die Elemente Entdecken, Erleben und Begreifen erweitert, zum Beispiel durch die neue Naturpädagogik-Station "Gleichgewicht". Versinnbildlicht durch eine Libelle mit Wackelsteg, steht künftig das aktive Naturerlebnis mit allen Sinnen, verbunden mit ökologischem Lernen, im Vordergrund.Damit sollen Besucher das Gleichgewicht nicht nur für sich, sondern auch zueinander finden. Mehr möchte der Leiter des Forstreviers Martin Gottsche noch nicht verraten. Im gleichen Atemzug erfolgte auch der Neubau der Weidenkathedrale mit ihren Nebengängen und Seitennischen. Beim großen Waldkinderfest am Sonntag, 18. Juni, wird die neue Rundroute offiziell freigegeben.Seit der Freigabe der deutschlandweit ersten Webcam am Fischadlerhorst im Naturschutzgebiet Großer Rußweiher und Bildübertragung sowohl auf die Homepage der Stadt Eschenbach als auch in den Anlaufpunkt Hexenhäusl hat sich das Interesse am Leben und Umfeld von Fisch- und Seeadler derart gesteigert, dass es nunmehr unumgänglich ist, die gemeinsame Infostelle von Geopark und Naturpark mit einem Adler-Schaukasten ganzjährig zu erweitern. Nicht zuletzt deshalb, weil die virtuellen Einblicke nur zeitlich begrenzt möglich sind.Nach Abschluss der 12 000 Euro teuren Maßnahme steht allen Interessierten, vor allem Familien mit Kindern sowie Schulklassen, ein zentraler Anlaufpunkt zur Verfügung, der fachlich umfassend und visuell wahrnehmbar über den Lebensraum von Fisch- und Seeadler im Rußweihergebiet informiert. Außerdem soll damit vermieden werden, dass Besucher auf eigene Faust geschützte Lebensräume in der Natur betreten, um ihren Wissensdurst zu befriedigen