Mantel/Neustadt/WN. Mit 18 Pferdestärken brausten Jennifer Prenger und Wolfgang Schmid in die Ehe. Die Pferdestärken lieferte der Fiat 500, Baujahr 1969, als Hochzeitsauto. Sowohl Braut als auch Bräutigam sind geborene Neustädter. Doch zog es die beiden zum Standesamt nach Mantel.

Das hat mit einem der Hobbies der Braut zu tun: Jennifer ist im Orts- und Kreisverband der Jungen Union bestens bekannt, war Schriftführerin und stellvertretende Vorsitzende. Klar, dass sie das Jawort vor Stephan Oetzinger , dem JU-Vize im Landesverband und Manteler Bürgermeister, sagte.Ihre Parteifreunde müssen sich nun an den neuen Namen gewöhnen. Sie sind nicht die Einzigen. Auch die Schüler der Mittelschule in Moosburg an der Isar, wo die Braut als Lehrerin unterrichtet, müssen sich nach den großen Ferien auf Frau Schmid umstellen.Bevor es aber soweit ist, geht es für die Frischvermählten nach Gosau am Hallstätter See zum Flittern und Bergwandern. Am perfekt abgestimmten Outfit hatte der Bräutigam einen nicht unerheblichen Anteil: Als Einzelhandelskaufmann beim Trachtengeschäft Moser kennt er sich mit Dirndln und Lederhosen bestens aus. Zum Gratulieren kamen Delegationen der JU aus Orts- und Kreisverbands. Gefeiert wurde am Scheidlerhof in Harlesberg.