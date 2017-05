Die Stadt staffiert sich aus. Der Kulturausschuss bringt einige kleine, aber ins Auge fallende Projekte für den großen Neustadt-Geburtstag im nächsten Jahr ins Rollen.

Muster im Rathauseingang

Geschichte in Bronze

Neustadt. Zustimmung erhielt Peter Reiser für seinen Vorschlag, die Werbe-Stofftaschen zur 800-Jahr-Feier mit fünf verschiedenen Motiven zu bedrucken. Er dachte dabei an die Werbetafeln der Schulen, die seit kurzem an den Ortseingängen stehen. Unterstützung erhielt die Idee von allen Seiten.Nun soll Melanie Kreuzer das Design erstellen. Statt wie vorgesehen 1000 Stück um knapp 1500 Euro zu bestellen, gehen die Verantwortliche davon aus, dass sie mit den fünf Schülerbildern mehr brauchen werden. Dafür wird aber die Druckauflage pro Motiv kleiner. Deshalb holt Bernhard Knauer nun erneut Angebote ein.25 Euro sollen die Fest-T-Shirts kosten, die mit dem Logo der 800-Jahr-Feier bestickt sind. "Wir sollten dabei bleiben und uns nicht in Logodiskussionen verzetteln", warnte amtierender Bürgermeister Heinrich Maier. Zuvor hatte es kurze Redebeiträge gegeben, ob die Konturen des Signets heller oder dunkler auf dem grauen Stoff besser zur Geltung kämen. Ein Muster-Shirt soll im Eingang des Rathauses hängen. Bestellungen nimmt Renate Greiner entgegen.Einen Probeabzug der individuellen Briefmarken zum Stadtjubiläum ebenfalls mit dem Logo als Motiv fand begutachteten die Mitglieder des Kulturausschusses. Wenn die fertigen 70-Cent-Marken geliefert werden, sind sie im Rathaus erhältlich.In der Rathauspassage soll der Neustädter Künstler Max Fischer die geschichtliche Bronzetafeln ergänzen. Bisher reichen sie von der Stadtgründung bis zum Jahr 1900. "Es soll keine Tafel für das Jubiläumsjahr als Momentaufnahme werden, sondern eine Fortsetzung der Geschichte ohne viele Worte", erklärte Achim Neupert (SPD).Als mögliche Motive schlug er den Tunnel, den Stadtplatz mit Brunnen und den Kulturhügel als Symbol für die Schulstadt vor. Gabi Fröhlich (CSU) ergänzte die Liste um die neuen Siedlungsgebiete sowie die Schul- und Verwaltungsstadt. Von den Freien Wählern kamen noch der Niedergang der Glasindustrie sowie das Ende des Bockls und stattdessen die Einbindung in den Paneuroparadweg Paris-Prag. "Irgendwo muss es gestalterisch als Einheit konzipiert werden", sagte Fischer zu den Ideen. "Ich werde es versuchen."Außerdem beschloss der Ausschuss für die Stadthalle 400 Stuhlhussen genannte Überzüge anzuschaffen. "Sie sind vorteilhaft für viele Festivitäten, nicht nur die 800-Jahr-Feier", empfahl Maier. Die Stadt werde die weißen Stretchstoffe über Stadthallenpächter Peter Siller gegen Gebühr verleihen.Heribert Schubert regte an, zwei bis drei Fahnen für das Jubiläum anzuschaffen. Dazu müssen aber erst Angebote eingeholt werden. Vorausgegangen war der Beschluss, neue Fahnen, Masten und Bodenhülsen als Ersatz für die vor der Stadthalle und beim Kriegerdenkmal für insgesamt 3500 Euro zu kaufen.845 Euro kostet ein neues Goldenes Buch. Ab dem Jubiläumsjahr will die Stadt darin auf 400 Seiten besondere Aktionen, Veranstaltungen und Besucher dokumentieren. "Im aktuellen Goldenen Buch sind nur noch wenige Seiten frei", begründet zweiter Bürgermeister Maier die Notwendigkeit der Neuanschaffung.