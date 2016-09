Hart und heftig, aber dennoch heimelig und herzlich - so könnte man das "Firehouse"-Festival umschreiben, das heuer bereits in die 13. Runde geht. Am Samstag, 8. Oktober, präsentieren die Neustädter Floriansjünger fünf energiegeladene Bands in gemütlicher Atmosphäre. Die musikalische Bandbreite reicht dabei von "Modern Death pop" über "Progressive Black Metal" bis hin zum guten alten Hardrock. Auf der Bühne des Neustädter Feuerwehrhauses in der Adolf-Kolping-Straße stehen die Bands "Groovenom", "Path of Destiny" (Bild), "Excage", "The Styx Shipping Society" und "Travesty". Einlass ist um 18 Uhr, die erste Band legt eine halbe Stunde später los. Tickets für 8 Euro gibt es im Vorverkauf bei NT-Ticket (www.nt-ticket.de) sowie an der Abendkasse für 10 Euro. Die Feuerwehr bietet den Besuchern an diesem Abend auch wieder einen Heimfahrservice in die nähere Region an. Bild: hfz