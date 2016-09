"Wir wollen die Musik bis ins Detail fühlen und nachempfinden und die damit verbundene Freude Zuhörern aller Altersklassen näher bringen", beansprucht die Metro-Big-Band für sich. Vor über 50 Jahren wurde sie als "Metro Band" gegründet, seit 10 Jahren nennt sich die Band "Metro-Big-Band". Gemeinsam erfreuen die 18 Musiker das Publikum mit der Musik von Glenn Miller und anderen Größen des Swing und Jazz. Am Sonntag, 25. September , um 18 Uhr laden sie nun zum Glenn-Miller-Abend in die Stadthalle in Neustadt/WN ein. Karten für das Konzert gibt es bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen sowie im Internet auch online auf www.nt-ticket.de. Bild: hfz