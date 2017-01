Serenadenfans müssen in diesem Jahr nicht bis zum warmen Sommer warten. Im Gegenteil, die Organisatoren der Winterserenade freuen sich, wenn es klirrend kalt bleibt.

Von Rock bis Volksmusik

Doppelter Geburtstag

Sommerserenaden 1. Juni: "Rock Alive".



8. Juni "Wyman Blues Band".



22. Juni Volksmusikserenade mit Zupfer Moidln, Irta Zwoagsang, Trachtenverein, Volksmusikduo Eckert und Gleissner, Waldnaabtaler Bauernmuse.



6. Juli: "RockConnection".



20. Juli: "OM-Bigband".



3. August "Neuhauser Boum". 17. August: "Lower Market".



31. August: "Paul & Harry".



7. September: "Neisteder Zoiglmusi". (arw)

Die Wetterprognosen für Samstag, 4. Februar, um 17 Uhr, fünf Grad plus voraus. Vor acht Jahren gab es erstmals eine Winterserenade. Sie war ein voller Erfolg, erinnerte Bürgermeister Rupert Troppmann im Ausschuss für Kultur-, Sport-, Jugend- und Fremdenverkehr. "Die anschließenden Winter passten einfach nicht mehr."Jetzt habe man genügend Schnee in die Freizeitanlage verfrachtet, die Schneebar ist aufgebaut. Pächter Ralf Möhrle kümmert sich um Musik, Getränke und ums leibliche Wohl kündigte der Rathauschef an. Neben der Bar gibt es Grillschmankerl. Für Wärme sorgen Feuerkörbe. Um die Musik kümmert sich DJ Herbi.Das vergangene Jahr glänzte mit super Serenadenwetter, schwärmte Troppmann. Vor dem Musikpavillon sollen auch heuer wieder Bänke und Tische aufgestellt werden. Für das leibliche Wohl sorgt auch hier der Pächter der Freizeitanlage. Das Spektrum ist groß, es reicht von Rock über Blues, Volksmusik und Oldies bis Schlager und Country.Beginn ist an den Donnerstagabenden jeweils um 19 Uhr. Eine Ausnahme ist der 3. August. Die "Neuhauser Boum" legen an diesem Tag erst um 19.30 Uhr los.Stadtrat Hermann Schmid wünscht sich eine bessere Ausleuchtung des Geländes. "Vor allem wenn es eher dunkler wird, wie im letzten Jahr bei der Zoiglmusik." Auf Sitzgelegenheit für ältere Besucher wies Bernhard Knauer hin. "Die haben vor dem Pavillon mit dem Sitzen so ihre Probleme." Stühle gebe es bereits ab zehn Euro. Die könnte man auch anderweitig verwenden." "Plastikstühle passen nicht zum Biergarten", entgegnete der Bürgermeister. Schmid war von dem Vorschlag angetan, da Stühle bequemer seien als die Bänke.Im 20. Jahr pilgern die Besucher in diesem Jahr zu den Serenaden. Die Freizeitanlage selbst ist zehn Jahre älter. Troppmann betonte jedoch, dass es deshalb keine extra Feiern geben werde. Die runde Geburtstage werde man in das Kinderfest und die Party "die Naab brennt" integriert.