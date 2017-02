Das Neustädter Salonorchester trauert um seinen Chorleiter. Wie aus Kreisen der Fuchsmühler Pfarrei am Samstagabend bekannt wurde, verstarb Heribert Bauer am Freitag nach schwerer Krankheit im Alter von 76 Jahren.

Fuchsmühl/Neustadt. Bauer, der in Edeldorf bei Weiden wohnte, war 25 Jahre lang als Leiter des gemischten Kirchenchors für die Wallfahrtspfarrei "Maria Hilf" in Fuchsmühl tätig. Einen persönlichen Traum erfüllte er sich mit der Gründung des Neustädter Salonorchesters, mit dem er vor fünf Jahren das 20-jährige Bestehen feierte.Der pensionierte Hauptschulrektor war bekannt durch die zahlreichen Aufführungen von Orchestermessen, gemeinsam mit dem Chor und dem Neustädter Salonorchester. Die am Ostersonntag oder zum Patrozinium "Mariä Himmelfahrt" aufgeführten Festmessen lockten Interessierte aus der ganzen Region an. Auch im Kloster Speinshart zählten die Konzerte des Salonorchesters immer zu den Höhepunkten der Musikprogramms.Die Trauerfeier ist am Donnerstag, 9. Februar, in der Kirche St. Josef in Weiden. Geboren wurde Bauer am 16. Februar 1940 in Weiden. Nach dem Lehramtsstudium in München und Regensburg trat er seine erste Stelle in Kaimling an. 1969 wurde er an die Schirmitzer Volksschule versetzt und dort 1978 zum Konrektor ernannt. 1981 wechselte Bauer als Rektor an die Neustädter Hauptschule, die er bis zum Ruhestand leitete. Bereits 1964 übernahm er die Leitung des Gesangsvereins im Weidener Stadtteil Mooslohe. Ein Jahr später wurde er Organist und Chorleiter in Kaimling und in der Pfarrkirche Roggenstein bei Vohenstrauß.20 Jahre lang - von 1971 bis 1991 - war Bauer Chorleiter an der Neustädter Pfarrkirche St. Georg, 25 Jahre Chorleiter in der Wallfahrtskirche "Maria Hilf" in Fuchsmühl. 1986 gründete er den Neustädter Singkreis. Mit 15 Amateurmusikern hob er 1991 das Salonorchester Neustadt aus der Taufe. Zugleich ging damit sein langgehegter Wunsch in Erfüllung. Gemeinsam mit seinen Musikern engagierte sich Bauer bei zahlreichen Benefizkonzerten zugunsten regionaler Hilfsaktionen oder Einrichtungen.