Salonorchester konzertiert am 21. Mai in der Stadthalle Neustadt

Erstmals nach dem Tod seines langjährigen Dirigenten Heribert Bauer präsentiert sich das Salonorchester ein Unterhaltungsprogramm. "Beschwingt in den Frühling" lautet das Motto des Konzerts am Sonntag, 21. Mai, um 17 Uhr in der Stadthalle.

Bei den Mitwirkenden wird eine Portion Wehmut und Trauer mitschwingen, denn Bauer hatte diesen Auftritt noch vorbereitet. 25 Jahre hatte Bauer das von ihm gegründete Salonorchester geleitet. Im Februar war der engagierte Musiker im Alter von 76 Jahren gestorben.Die über 50 Musiker versprechen einen bunten Strauß bekannter Melodien, unter anderem die "Sängerlust-Polka", die Polka "Stadt und Land", den "Frühlingsstimmen-Walzer" von Johann Strauß und den "Flieger-Marsch" von Herman Dostal. Die musikalische Leitung liegt erstmals in den Händen von Edwin Langheinrich. Durchs Programm führt Maria Hirsch. Karten gibt es im Vorverkauf beim Reisebüro Richter, Telefon 09602/1292.