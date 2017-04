Volksfrömmigkeit - im Diesseits an das Jenseits denken

Da im Mittelalter bis in die Barockzeit die Kunst des Lesens und Schreibens noch nicht allgemein verbreitet war, wurde zu Ostern - wie beim Weihnachtsgeschehen - die Passion Christi über bildhafte Darstellungen erzählt. Die Menschen sollten die Geschehnisse um Tod und Auferstehung plastisch vor Augen haben. Daraus entwickelte sich die Tradition der Fastenkrippen.



Gräber und Rituale

Ohne Fröhlichkeit

Von Rainer ChristophLebensfreude und Frömmigkeit schlossen sich im religiösen Leben bei den Katholiken der Barockzeit nicht aus. Die Reformation jedoch schürte den Zweifel an der "alleinseelig-machenden" Botschaft der Kirche. Das Gefühl der christlichen Geborgenheit war elementar gefährdet, das zeigt die Geschichte der Nonne Katharina von Bora und späteren Frau Martin Luthers. In der Gegenreformation musste also gehandelt werden. Dem Jesuitenorden kam dabei eine tragende Rolle zu.Um den Zweiflern das kirchlich-katholische Leben wieder schmackhaft zu machen, musste sich der "Orden Jesu" etwas einfallen lassen. Dies gelang vor allem über die emotionale Schiene. Bildhafte Darstellungen von biblischen Szenen und Heiligengeschichten halfen in den Nöten des Diesseits und lösten vor allem im süddeutschen Raum eine neue Art der Frömmigkeit aus.Für den Seelenfrieden der Menschen wurden gültige Glaubensbotschaften verkündet. Dabei ging es vor allem um das Thema: Leben im Paradies oder ewige Höllenqualen. Die Lösung war ein Katechismus mit gültigen Glaubenswahrheiten für alle, die sich der Umsetzung der Gegenreformation verschrieben hatten. Bindend vorgeschrieben, die Teilnahme an Gottesdiensten und religiösen Festen. Die Mahnung der Vergänglichkeit zeigte sich in Knochenwappen oder Totentanzdarstellungen, wie in der Friedhofskirche in Wondreb (Kreis Tirschenreuth).Auch eine spielerische Gestaltung der Heilsgeschichte verbreitete sich in den Ländern der katholischen Christenheit. In der Karwoche wurden Heilige Gräber aufgestellt, am Karfreitag Grabwache gehalten. Vor allem in der Barockzeit wurden solche Gräber sehr prachtvoll ausgestattet. Besonders das Geschehen am Palmsonntag und der Karwoche waren Motive für theatralische Aufführungen von Pfarrern, Ministranten aber auch Bruderschaften. Begleitend wurden Kulissenlandschaften errichtet. Szenische Ölberg-Andachten mit den schlafenden Figuren der Jünger, Christus und einem tröstendem Engel gehörten zum Osterritual.Der älteste Nachweis einer besonderen Andacht der Passion Christi steht in einer Handwerkerurkunde der Tuchmacher in Weiden. Sie stifteten bereits 1515 eine Vesper "Unseres lieben Herren Angst" in St. Michael. Sie fand jeden Donnerstag am Abend unter Glockenläuten statt. Vier Schüler in Chorröcken, Pfarrer, Vikar und Schulmeister sangen wechselweise Passionsantiphonen. Gleiches spielte sich um 1695 in Kemnath ab. Ölbergdarstellungen finden wir in unserer Region unter anderem in Tirschenreuth (Südseite der Pfarrkirche), Pleystein (Kreuzberganlage), Waldsassen (Ölberggruppe mit Satteldach und Schweifgiebel, um 1760), Beidl (Ölbergkapelle mit überlebensgroßen Steinfiguren, erste Hälfte 18. Jahrhundert) oder St. Emmeram in Regensburg.Gut eignete sich der Palmsonntag für die spielerische Form: Ein Priester ritt, gemäß der Schrift, auf einer Eselin durch die Straßen, die Schulkinder mit Palmzweigen in den Händen riefen Hosianna. Später wurde ein hölzerner Palmesel auf Rädern und einer geschnitzten Christusfigur bei der Prozession mitgezogen. Nicht selten wurde daraus ein Volksfest und allerlei Schabernack getrieben. Vor etwa 200 Jahren kam es zu einem Verbot der "Eselei", nur wenige Esel überlebten den Bildersturm. Ein Prachtexemplar steht in der Osterzeit in der Pfarrkirche Hersbruck.Dem Betrachter wird nicht warm ums Herz, es duftet weder nach Wacholderstauden oder Moos. Nirgends ein Jesukindlein im Stall, das sonst zu einer Krippe dazugehört. Fastenkrippen, die man auch Osterkrippen nennt und zur Fastenzeit aufstellt, sind eben anders als Weihnachtskrippen mit Engeln und Hirten, Ochs und Esel. Keine Spur von Romantik, stattdessen zeigen sie Angst, Folter, Verzweiflung und Tod, letztlich aber die Botschaft der alles überwindende Macht der Auferstehung Christi. Die Gestaltung der Fastenkrippen ist ausnahmslos im orientalischen Raum angesiedelt. Dazu gehörte ein sogenannter Krippenberg, also eine Landschaft, in die das Leidensgeschehen hinein platziert wurde und ein Hintergrund - alles den Originalschauplätzen nachempfunden.Die eher seltenen Fastenkrippen haben in den letzten Jahren eine große Renaissance erfahren. Sie werden in der Osterzeit ausgestellt und zeigen Szenen vom Abendmahl bis zur Kreuzigung. Auch diese Art der Krippen diente nicht nur der häuslichen Andacht, sondern vor allem der religiösen Unterweisung. Kulturgeschichtlich gelten Fastenkrippen als Nachfolger der mittelalterlichen Osterspiele, die vielfach vor den Portalen der Kirchen in Italien oder Spanien mit großem Aufwand aufgeführt wurden oder heute noch in Form von Passionsspielen, wie in Oberammergau, Tirschenreuth oder Kemnath stattfinden.Bekannt sind die Fastenkrippen besonders im Alpenraum Österreichs. Die Tirschenreuther Schnitzer haben diese Idee vor einigen Jahren aufgegriffen. Einige Mitglieder sind im Besitz selbst gefertigter Passionskrippen. Anlässlich der fünften Tirschenreuther Passion wurden sie erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. In der Passionskrippe der Familie Leonhard Kühn sind 23 Szenen mit etwa 70 Figuren, geschnitzt vom Pilsener Bildhauer Jaroslav Sekyra, aufgebaut. Alljährlich steht sie in der Fastenzeit in der Pfarrkirche Maria Himmelfahrt.