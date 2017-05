Langfristig müssen sich die Bürger im Landkreis auf höhere Müllgebühren einstellen. Ob und wie hoch das geht, darüber lässt sich momentan noch keine Aussage treffen.

Kalkulation für drei JaAhre

Günstige Gebührenstruktur

Gefährliche Dämmstoffe Für Verunsicherung hat in jüngster Vergangenheit die Entsorgung von mit HBCDD behandelten Dämmstoffen, zumeist Styropor, gesorgt. Mittlerweile ist die Annahme durch den Zweckverband Müllverwertung Schwandorf geregelt, informierte der Abfallexperte des Landkreises Peter Hägler. Privatanlieferer können bis zu 10 Kubikmeter HBCDD-haltige Dämmstoffe über die Müllumladestation in Weiden an den ZMS anliefern.



Bei gewerblicher Anlieferung, auch bei Kleingewerbe, ist dieser Weg nur mit einem Anteil von höchstens 0,5 Kubikmetern der gefährlichen Stoffe pro Tonne an Baumischabfällen möglich. Monochargen können unter bestimmten Voraussetzung über ein Anmeldung beim Abfallberater des Landkreises entsorgt werden.



Sauberes Verpackungsstyropor gilt als HBCDD-frei und soll nach Häglers Auskunft nach wie vor über den Handel durch das Duale System verwertet werden. Geringe Mengen an verschmutztem Styropor nimmt der ZMS an.



Die derzeitigen rechtlichen Bestimmungen gelten lediglich bis Ende des Jahres. Aber auch wegen der zu erwartenden Steigerung der Mengen bleibe die weitere Entwicklung abzuwarten, berichtete Hägler. Er empfahl, sich beim Einsatz neuerer Dämmstoffe vorab beim Abfallberater über die Entsorgung zu informieren. (ui)

Von der Entwicklung der Erlöse vom Altpapiermarkt bis zur Preisentwicklung beim Zweckverband Müllverwertung Schwandorf (ZMS) reiche das Spektrum der Faktoren, die in die zukünftige Berechnung einfließen, sagte Sachbearbeiter Abfallwirtschaft Wolfgang Scharnagl im Umweltausschuss. Grund für den prognostizierten Anstieg der Gebühren sind aber Rücklagen, die Ende des Jahres aufgebraucht sein könnten."Wenn wir, wie geplant, in diesem Jahr 750 000 Euro aus den Überschüssen verbrauchen, dann sind noch 350 000 Euro übrig", so Scharnagl. Die müsse er auf den Kalkulationszeitraum 2018 bis 2020 verteilen. Ob und wie viel Geld tatsächlich als neue Rücklage den Geldbeutel der Bürger in den nächsten drei Jahren entlastet, könne er nicht sagen. "Das wäre der Blick in die Glaskugel." Die neuen Zahlen werden erst gegen Ende des Jahres für den nächsten Drei-Jahres-Zeitraum konkret."Die Zeit der verbilligten Abfallgebühren durch Rücklagen gehen bald zu Ende", sagte CSU-Sprecher Albert Nickl. "Wir müssen mit steigenden Müllgebühren rechnen."Derzeit gibt es bei den Müllmengen keine großen Ausreißer. "Aber wir haben erst Mai", so Scharnagl. Wird es ein trockener, heißer Sommer, dann falle weniger Grünabfall an, als wenn es kalt und nass ist. Bei den 16 000 Tonnen Haus- und Sperrmüll, die der Landkreis beim Zweckverband anliefert, macht auch eine Gebührenänderung des Entsorgers von fünf oder zehn Euro eine ganze Menge aus.Einer der größten Posten bei den Kosten der Abfallentsorgung war im vergangenen Jahr mit fast 1,9 Millionen Euro die Zahlung an den Zweckverband, informierte Scharnagl das Gremium. "Wir sind dort Mitglied, und der Verband ist meines Wissens nach einer der günstigsten in Bayern." Das bestätigte Nickl, der diese Gebühren selbst im deutschlandweiten Vergleich als eine der niedrigsten bezeichnete. Das schlage sich in Zukunft auch bei dem nieder, was die Bürger zu zahlen haben.Für die eigentliche Abfuhr musste der Kreis im vergangen Jahr etwas über eine Million Euro an die privaten Entsorger überweisen. Bei den Einnahmen stehen 3,4 Millionen Euro beim Gebühreneingang und 640 000 Euro bei der Zuführung aus den Sonderrücklagen in den Tabellen. Das sind 100 000 Euro weniger als veranschlagt.