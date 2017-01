Eineinhalb Amtsperioden steht Bürgermeister Rupert Troppmann an der Spitze Neustadts. Er hat das Herz der Stadt gestaltet, deswegen einen Gerichtsprozess angestrengt, weiterhin viele Ideen und einen Traum.

Standortfaktoren Wie vielfältig die Gründe sind, warum jemand nach Neustadt zieht, verwundern selbst den Bürgermeister manchmal. Ganz nebenbei berichtet er von einem Paar, für das der Bahnanschluss ausschlaggebend war, weil eine der Beiden mit dem Zug zur Arbeit ins Fränkische pendelt. Nächstes Argument waren die kurzen Wege zu Metzger und Bäcker. Begeistert war der andere Partner von der Stimmung des Stadtplatzes früh um 4 Uhr auf dem Weg zum Schichtdienst. (ui)

Über Projekte, abgeschlossene und anstehende Veränderungen in der Stadt sprach Redakteur Uwe Ibl mit dem 61-jährigen Rathauschef.Rupert Troppmann: Nein, definitiv nicht. Mein letzter Arbeitstag ist der 30. April 2020. Ein paar Tage später, am 11. Juni, werde ich 65, dann bin ich 49 Jahre im öffentlichen Dienst.Ich kann da jetzt nicht ein Objekt nennen. Es wäre schön gewesen, wenn am Stadtplatz die letzten Häuser auch noch saniert worden wären. Aber innerhalb der kurzen Zeit ist dort mehr passiert als in den Jahrzehnten davor. Wir haben viele Geschäfte am Stadtplatz. Und jetzt kommt noch Gastronomie. Das ist eine tolle Belebung der Stadt.Der Stadtplatz ist genauso erfreulich wie ärgerlich. Wegen der Ausführung und Qualität der Fahrbahn sind wir jetzt vor Gericht. Insgesamt ist es toll geworden. Die Stadt nimmt ihre Rechte wahr, dass Schäden innerhalb der Gewährleistungspflicht behoben werden. Wer den Schaden verursacht hat, müssen die Richter entscheiden. Bisher haben wir keinen Pfennig für Reparatur- oder Ausbesserungsarbeiten bezahlt.Wir können Anregungen geben oder Voraussetzungen schaffen, aber wir können beispielsweise keine Brauerei aufmachen. Das ist keine kommunale Aufgabe. Wir müssen mit unserem Geld anders wirtschaften als ein Privatmann. Ich sehe es als kommunale Aufgabe, den Rahmen zu schaffen, damit Privatinitiative greift oder sogar Gewerbetreibende hierher ziehen und sagen, 'das ist klasse, hier mache ich das.'Es ist schon seit Jahren mein Traum, ein Kommunbrauhaus oder eine kleine Brauerei in Neustadt anzusiedeln. Wenn man keine Träume hat, kann man nichts realisieren. Ich brauche ein Haus, Platz, einen Standort. Ich bin nicht der, der sagt, 'das machen wir' und in drei Jahren dann: 'es ist leider nichts geworden'. Ich habe schon Gespräche mit Betreibern geführt, aber wir brauchen einen Investor und ein Grundstück. Momentan ist es eine Vision.Wichtig war, den Stadtplatz als Herz der Stadt wieder zum Schlagen zu bringen und jetzt die Problemflächen drumherum zum Leben zu reaktivieren. Aber da braucht man überall viel Atem und viel, viel Geld. Ganz oben steht jetzt, die Industriebrachen einer sinnvollen Nutzung zuzuführen. Das werden aber sicherlich keine Gewerbeflächen, weil die Zufahrten nicht passen. Eher entsteht ein Grüngürtel. So ist es im Stadtentwicklungskonzept mit beschlossen worden. Auf der einen Seite fließt die Waldnaab, und auf der anderen Seite liegt das Tal der mäandernden Floß und der Teufelsinsel. Da verläuft der Bocklweg, und da führen Wanderwege durch.Eine Landesgartenschau müsste sich von Altenstadt bis Neustadt erstrecken. Und das ist auch nicht der Lotto-Sechser. Man muss vor Ort bei den unterschiedlichen Problemen zwar gemeinsam überlegen, aber auf die jeweiligen Gegebenheiten eingehen. Unser Floßtal ist sehr eng und die Kontaminierung nicht so tief wie bei Hofbauer in Altenstadt. Unsere Fabriken sind viel kleiner als die der Nachbargemeinde. Das Vorgehen mit Untersuchungen und dem Kontakt zu den Behörden ist hier wie da das gleiche. Aber vielleicht brauchen wir hier in Neustadt nur 2 bis 4 Millionen Euro, so das wir eventuell relativ schnell zu einem Ergebnis kommen. Deshalb haben wir heuer Gelder in den Haushalt eingestellt, um ein Konzept zu erstellenWir sind in der tollen Lage, dass wir notwendige Maßnahmen bezahlen und auch Wünsche finanzieren könne. Wir müssen im Stadtrat nicht Feuerwehr spielen, sondern können gestalten. Kindergärten und Schulen sind weitgehend erledigt. Jetzt kommt der soziale Wohnungsbau. Spannend finde ich, wie sich die neue Straße für das Baugebiet "Rumpler III" und der Kreisverkehr auf den Durchgangsverkehr auswirken und hoffentlich den Stadtplatz entlasten.