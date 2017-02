Das Thema Elektroauto gewinnt an Fahrt. Auch der CSU- Arbeitskreis Umwelt und Landesplanung (AKU) will anschieben. Hatte doch die Vorstandschaft des Arbeitskreises bereits im Oktober 2015 die E-Autos zum Schwerpunktthema befördert und sich mit Vorträgen und Probefahrten schlau gemacht. Mit der Forderung "Für jede Kommune ein Elektroauto" wandte sich der AKU dann in einem Schreiben an die Bürgermeister des Landkreises. In einer Pressemitteilung zieht der Arbeitskreis jetzt eine Zwischenbilanz.

Ziel sei es gewesen, das Thema bei den Gemeinden ins Gespräch zu bringen und vor allem den Aspekt Ladestationen ins Bewusstsein zu rücken, erklärt Vorsitzender Horst Schellkopf. Denn: "Ohne Infrastruktur keine Elektroautos - aber auch ohne Elektroautos keine Ladestationen." Umso erfreulicher sei es für den AKU, dass nicht "zuletzt auch aufgrund dieser Forderung" die Stadt Neustadt diesem Thema nähergetreten und nun bereits mit einer Ladestation eingestiegen sei. Windischeschenbach beschäftige sich auf Nachfrage ebenfalls damit. Hier werde vor allem noch nach dem passenden Standort gesucht. Bürgermeister und Mitarbeiter der Stadtverwaltung seien auf Vermittlung Schellkopfs schon eine Woche ein Elektroauto gefahren - "und waren überrascht, dass das brauchbares Auto ist. Der Bauhof der Stadt Weiden nutze für die Entleerung der Abfalleimer im Stadtgebiet bereits ein rein elektrisch betriebenes kleines Nutzfahrzeug zur vollsten Zufriedenheit. Zusätzlich sei ein Hybridfahrzeug im Einsatz.Dass auf Antrag der CSU-Kreistagsfraktion der Landkreis Neustadt jetzt zu den Ladestationen auch noch 2000 Euro Zuschuss gibt, "macht das Thema natürlich noch interessanter", stellt Schellkopf fest. Nun setzten sich auch andere Kommunen im Landkreis mit Ladestationen auseinander. Das Hauptargument des AKU, sich vor allem an die Städte und Gemeinden zu wenden, sei natürlich eben die Tatsache gewesen, dass E-Autos für kommunale Aufgaben geradezu prädestiniert seien. Die Fahrzeuge legten kaum 100 Kilometer am Tag zurück und wären abgasfrei in der Stadt unterwegs.Wenn die Ladestationen dann noch allgemein zugänglich wären, würde sich das Thema Ladestationen weit entspannter darstellen, so der AKU. Der Arbeitskreis Umwelt wolle an diesem Thema verstärkt dranbleiben - vor allem vor dem Hintergrund der Feinstaubbelastung.